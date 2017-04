Pegan Tigres baile a Chivas

Monterrey, N.L.— Bienvenido a casa, Alan. Pulido fue el protagonista previo al Tigres-Chivas: por su regreso al Estadio Universitario luego de tres años de ausencia, porque esperaba el peor recibimiento, por su disputa con Ricardo Ferretti. Ayer, tras el silbatazo final, los felinos le robaron los flashes con el triunfo 3-0.André-Pierre Gignac se despachó con un doblete (el primer gol precedido de una falta) y Jesús Dueñas hizo el otro tanto, que hoy lo tiene con 16 puntos, lejos de los 24 del Rebaño, pero respirándole ya en la nuca al grueso del pelotón que aspira a la Liguilla.Lo más atractivo del duelo fueron los abucheos a Pulido, el saludo entre el delantero y el Tuca, que marcó el fin del conflicto y las ganas del jugador por marcarle al cuadro que lo vio nacer.Las Chivas, tan lastimadas en zona defensiva, no supieron contener a los velocistas, por eso Aquino desbordó por izquierda al 74’ y mandó un pase retrasado a Jesús Dueñas, quien con un riflazo las mató.Tigres apretó los dientes. En una de sus últimas oportunidades para mantenerse con vida en la Liga, el campeón agobió al visitante, logró que cada rojiblanco sintiera un poco de la frustración de Alan Pulido, como al 84’ cuando Carlos Fierro pasó de avivarse ante Puebla a ser el madrugado en la ejecución de un tiro libre que culminó con el gol de Gignac, ya cuando los dueños de la fiesta eran sólo los anfitriones.Veracruz 3, Puebla 2Veracruz, Veracruz— Con mucho sufrimiento, los Tiburones Rojos sacaron anoche un importante triunfo en su lucha por evitar el descenso en este Clausura 2017.Los escualos derrotaron 3-2 al Puebla en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, con lo que alcanzaron a Monarcas en la Tabla de Cocientes, con 111 unidades, aunque Morelia apenas jugará hoy su duelo de la Fecha 10.El Tiburón se adelantó con gol de Ángel Reyna, al 41’, y tres minutos después Daniel Villalva amplió la ventaja, en un cierre trepidante del primer tiempo.Reyna abrió el marcador tras rematar a segundo palo un centro de Arturo Paganoni, en un contragolpe; antes de que Villalva sólo tuviera que empujar el balón que había pegado en el poste tras un cabezazo de Rodrigo Noya, en tiro de esquina.Sin embargo, los dirigidos por Juan Antonio Luna volvieron al complemento dormidos y, para el 65’, ya habían sido alcanzados por La Franja, tras los tantos de Canelo, al 54’, y de Carlos Gutiérrez.Jaguares 0, León 0Chiapas y León protagonizaron un encuentro para el olvido, en lo que lo más destacable fue el punto sumado por Jaguares en su lucha por no descender.El que pintaba como un encuentro de fieras, terminó en un 0-0 que expuso el bajo nivel de juego mostrado por ambos equipos.No por nada se ubican en el último tercio de la clasificación, y si bien no están matemáticamente fuera de la Liguilla el acceder a ella luce como misión imposible.

