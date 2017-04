Caen Chivas ante Tigres por goleada

Los Tigres se niegan a morir en el Torneo Clausura 2017.Los felinos golearon esta noche por 3-0 al Guadalajara en el Estadio Universitario y se mantuvieron con posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla.Un doblete de André-Pierre Gignac y otro gol Jesús Dueñas le permitieron a los auriazules llegar a 16 puntos y ponerse, por ahora, a dos unidades de zona de clasificación.El equipo dirigido por Ricardo Ferretti aún tiene un largo camino por recorrer para meterse a la Liguilla, pero al menos dio señales de vida contra el Rebaño.Ante el sublíder de la Liga MX, el campeón demostró que no está listo para ceder el trono.Gignac marcó el 1-0 a los seis minutos tras el cobro de tiro de esquina de Ismael Sosa.Es el segundo gol en juegos consecutivos que los felinos marcan en jugada a balón parado después de casi un año de no marcar por esa vía.Con la ventaja, el escenario fue ideal para el estilo de juego de los pupilos del “Tuca” Ferretti.Los auriazules aprovecharon La facilidades que otorgó defensivamente el Guadalajara, que presentó cambios en esa línea, pero también contrarrestó a los atacantes tapatíos.A pesar de contar con Ángel Zaldívar, Javier López, Néstor Calderón, Carlos Fierro y Alan Pulido, los visitantes poco hicieron ante la bien aplicada zaga felina.Pulido, quien antes del partido se abrazó y saludó efusivamente a sus ex compañeros y a Ferretti, pasó casi inadvertido en su primer partido en el Uni en tres años.Su presencia solo fue notoria porque cada que recibió el balón fue abucheado por más de 40 mil fieles seguidores felinos.Luego de que un disparo de Jurgen Damm pegó en un poste, vino el gol de Dueñas.La jugada la armó Javier Aquino, quien desbordó por izquierda para llegar a línea de fondo y tirar un pase en diagonal que el héroe de la Final del Apertura 2016 aprovechó para poner el 2-0.A ocho minutos del final, Gignac sentenció la goleada con un cabezazo letal para el 3-0.Los Tigres siguen con vida, el campeón no ha muerto.

