Terror en la Champions

Dortmund, Alemania— Tres artefactos estallaron ayer cerca del autobús del club Borussia Dortmund cuando se dirigía a un partido por la Liga de Campeones, y provocaron heridas al futbolista español Marc Bartra.El jefe policial de la ciudad de Dortmund, Gregor Lange, dijo que no está claro todavía quién provocó las explosiones. Sin embargo, afirmó que, desde los primeros momentos de la investigación, las autoridades dieron por un hecho que el club alemán fue blanco de un ataque.En declaraciones a la prensa, Lange señaló que no se descarta ninguna hipótesis en la investigación.Por su parte, la fiscal alemana Sandra Luecke dijo en una conferencia de prensa que se halló una carta frente al hotel del que partía el autobús del club cuando sobrevinieron los estallidos. El autor de la carta “asume la responsabilidad por el acto’’, dijo Luecke, quien se negó a revelar más detalles de la misiva, al explicar que la investigación está en curso.Luecke explicó que los investigadores tratan de determinar la autenticidad de la carta. Sin embargo, precisó que el caso se investiga como un intento de homicidio.“Tuvimos que suponer, y supusimos desde el comienzo, que esto era un ataque dirigido contra el equipo’’, señaló Lange.Los investigadores creen que las detonaciones fueron producto de “potentes artefactos explosivos’’ que estaban ocultos “en unos arbustos cerca del estacionamiento’’ del hotel.Las explosiones ocurrieron a las 19.00 (17:00 GMT), unas dos horas antes del inicio del partido entre Dortmund y Mónaco por los cuartos de final de la “Champions’’. El encuentro fue pospuesto para este miércoles.La policía “hace todo lo posible para proporcionar seguridad, y ése será el caso mañana también’’, afirmó Lange.El vocero de la policía, Gunnar Wortmann, dijo que hubo “tres explosiones cerca del autobús del equipo cuando salía del hotel para ir al estadio’’. Agregó que “un futbolista resultó herido adentro, y hubo daños a una ventana’’. El hotel L’Arrivee, está ubicado las afueras de Dortmund, a unos 10 kilómetros del estadio, en la región industrial de Ruhr, en el occidente de Alemania.Sascha Fligge, portavoz del club, dijo que Bartra fue operado el martes por la noche, para reparar un hueso fracturado en la muñeca derecha y extraer “fragmentos extraños’’ que se habían incrustado en su brazo.No obstante, el director ejecutivo del club, Hans-Joachim Watzke, indicó que el zaguero no tiene “nada que ponga en riesgo su vida’’.El arquero suizo del Dortmund, Roman Buerki, relató que el autobús del equipo salía del hotel cuando se produjo una explosión –un “fuerte estallido’’– que hizo volar fragmentos de vidrio. Buerki dijo al diario suizo Blick que estaba sentado en la parte posterior del vehículo, junto a Bartra.Bartra fue alcanzado por esquirlas de la ventana rota de atrás, añadió. Los jugadores se agacharon al temer por más explosiones.“Todos estábamos asustados. Nadie estaba pensando en un partido de futbol en los minutos posteriores’’, señaló Buerki.Dentro del estadio, los hinchas de Mónaco corearon “Dortmund, Dortmund’’ en muestra de solidaridad con el club alemán. Los residentes de la ciudad utilizaron las redes sociales para ofrecer hospedaje a hinchas del equipo francés que quedaron varados.“El equipo está en shock, por supuesto. Ahora tenemos que superar esto de alguna manera, porque tenemos un partido en 24 horas. Esa es nuestra tarea’’, dijo Watzke.HOY POR TVB. DORTMUND vs Mónaco10:45 a.m. / Fox Sports

