Está cerca temporada de Ruidoso Downs

Cuando la temporada de verano dé inicio en Ruidoso Downs el próximo 26 de mayo con el primero de dos días de pruebas para el Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 millón de dólares, será al mismo tiempo el inicio de otro verano de carreras con los más finos y competitivos caballos de cuarto de milla y purasangre.La calidad de las carreras en Ruidoso Downs se hace evidente, luego de que siete de diez de los campeones del 2016 anunciados por la Asociación Americana de Cuartos de Milla (AQHA, por sus siglas en inglés), corrieron en esa pista.Este verano, habrá siete carreras de Grado 1 para cuartos de milla.El All American Futurity, Grado 1 con bolsa estimada en 3 millones de dólares, es el máximo evento y siempre se lleva a cabo el Día del Trabajo en septiembre, con lo cual se cierra la temporada. Ofrece la mayor bolsa en carreras de cuarto de milla.Se espera que el ganador del año pasado del All American Futurity, Imperial Eagle de Charles Robinson, regrese a Ruidoso Downs luego de haber sido nombrado en el 2016 campeón dosañero y campeón dosañero castrado. Estará apuntando a los tres derbies Grado 1, el Ruidoso Derby (10 de junio), el Rainbow Derby (22 de julio) y el All American Derby (3 de septiembre). Hay una carrera con bolsa de 100 mil dólares con cada derby para los caballos que no califiquen a la final.El Ruidoso Futurity, Grado 1 con bolsa estimada de 1 mdd, y el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa estimada de 1 mdd, se unen al All American Futurity como las principales carreras para los caballos dosañeros.Los purasangres dosañeros también tienen varias opciones de stakes. Ellos tendrán en la mira el Mountain Top Futurity para criados en Nuevo México (24 de junio) con bolsa de 175 mil dólares, el Rio Grande Senorita Futurity (3 de septiembre) con bolsa de 175 md, y el Rio Grande Senor Futurity (4 de septiembre) también con bolsa de 175 md.Los purasangre de más edad criados en Nuevo México, tendrán como objetivo el Ruidoso Championship Handicap (4 de septiembre) con bolsa de 50 mil dólares.Los días 29 y 30 de julio se celebra el Zia Festival con 12 stakes para caballos criados en Nuevo México, con una bolsa global estimada de 1 millón de dólares. La mayor cantidad, 400 mil dólares, se reparte en el Zia Futurity para cuartos de milla que será el 30 de julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.