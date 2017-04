Asimilan Bravos la obligación de repetir triunfo

Eder Borelli, lateral izquierdo de Bravos FC Juárez, quien destacó el desempeño del equipo y el triunfo obtenido sobre Venados FC, el viernes anterior, advirtió que la victoria sobre la escuadra yucateca no servirá de nada si este sábado no vencen a Toros Celaya.Tras el éxito sobre Venados, los Bravos están en el octavo sitio en la tabla general con 25 unidades y necesitan derrotar a los Toros, en la última fecha del torneo regular para asegurar un lugar en la Liguilla.“Para llegar con vida a esta instancia teníamos que ganar en Mérida, se hizo, pero sabemos que ese triunfo no vale de nada si no sacamos el resultado el día sábado, así que estamos pensando mucho en ese partido”, manifestó.Borelli Cap resaltó que el FC Juárez aceptó el reto que significaban los Venados e hizo un muy buen juego en la cancha del Estadio Carlos Iturralde, en Mérida, Yucatán.“Era un partido muy importante para nosotros porque podía marcar el seguir con vida en el torneo o no y creo que el equipo supo aceptar el reto, aceptar el desafío. Tuvo la capacidad para hacer un partido inteligente, sacar el juego adelante, así que estamos muy contentos por eso”, señaló.Recalcó que más allá del partido, medirse a los Venados fue un desafío muy importante para los Bravos.“Si no ganábamos, estábamos prácticamente fuera. Era una plaza difícil en donde no nos había ido bien en la última visita (5 a 1, en febrero del 2016), teníamos malos recuerdos, pero creo que el equipo lo hizo muy bien”, manifestó.Incluido junto al técnico Miguel de Jesús Fuentes en el 11 Ideal de la Revista Ascenso MX, Eder expuso que, a diferencia del Clausura 2016 y Apertura 2016, los Bravos son dueños de su destino y lo tienen en sus manos.“Los dos últimos torneos no habíamos llegado de esa manera. Habíamos llegado dependiendo de otros resultados, entonces, creo que es importante depender de nosotros mismos. Aceptar el reto de tener que ganar sí o sí para tener otra vez la Liguilla acá en Ciudad Juárez, que creo la gente extraña esos partidos”, declaró.Entre un muy buen ambiente en el grupo, los Bravos iniciaron ayer su preparación para el duelo contra los guanajuatenses, en una sesión en la que trabajaron con balón, remataron centros al área y concluyeron con un circuito de pesas bajo las órdenes del preparador físico Olimpo Campos.Al final, Fuentes Razo, técnico del equipo reunió a los futbolistas en la cancha, los felicitó por la victoria sobre Venados y los exhortó a cuidarse y a entrenar muy bien, de cara al crucial encuentro frente a Celaya en casa.