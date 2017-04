Encendido con el bat

Callado y enfocado, Alejandro Yael González, jardinero central de La Tribu Little Caesars, simplemente deja que su bat hable por él y gracias a una descollante actuación en el Regional de beisbol, es un serio aspirante a ocupar un lugar como novato en el roster de Indios de Ciudad Juárez, en el próximo Estatal de Primera Fuerza.“Muy bien. Gracias a Dios todo muy bien. Empecé fuerte y pienso que ha sido por el trabajo que he hecho con mi entrenador –Víctor Manuel– ‘Teco’ Flores –en Indios UACJ– que se ha enfocado mucho conmigo, que ha estado ahí siempre a mi lado para desarrollar y gracias a él es que estoy teniendo estos grandes logros ahorita”, expuso.El bateo, el análisis de los pitchers rivales y los pensamientos, son los aspectos en los que Flores ha trabajado con el outfielder de 1.83 metros y 20 años y los resultados saltan a la vista.Mejor conocido en el medio de la ‘pelota caliente’ por su segundo nombre, Yael, una firme promesa con madera para grandes cosas en el ‘rey de los deportes’, figura en varios departamentos a la ofensiva en el torneo.Comparte el liderato de jonrones con Omar Gómez, Ricardo Torres y José Luis Téllez, con cuatro, y es uno de los siete peloteros con más triples en el torneo (2).Además, es el número uno en carreras producidas (23) y en slugging (.975).“Gracias a Dios se han dado -los jonrones-. Yo no me consideraba un bateador que diera tantos jonrones y apenas ahorita se están dando y ha sido por el trabajo”, señaló.Desde los tres años, cuando era peloterito de la Liga Villahermosa, encontró en este deporte el encanto que así como a él, cautivó a su abuelo Aurelio González y a su padre Alejandro González, quienes jugaron a nivel Primera Fuerza.“El beisbol siempre ha estado en mi familia con mi abuelito, mi papá. Mi papá me lo dejó a mí y desde chiquito siempre me trajeron en el beisbol y es algo que siempre me ha gustado, algo que hago con mucho gusto”, resaltó.Aunado a la tradición y herencia familiar, el jardinero halló en Bryce Harper, de los Nacionales de Washington, a un modelo aspiracional y a un ídolo a seguir.“Como todo niño chiquito, siempre aspiramos a ser como el personaje que vemos en la ‘tele’ y el mío ha sido Bryce Harper, mi jugador favorito”, afirmó.En las gradas del Estadio Carta Blanca, mientras espera la hora para entrar al terreno de juego, Yael toma las cosas con mucha calma.Antes de pensar en los Indios de Ciudad Juárez, quiere cumplir su compromiso a carta cabal con La Tribu en el regional que está por iniciar la fase de playoffs.“Ahorita mi mentalidad es que esto no se ha acabado, como puedo estar dentro, puedo estar fuera, no me puedo confiar y tengo que seguir trabajando para ver si se puede alcanzar ese logro, esa meta”, puntualizó.