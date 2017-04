Acaricia Pineda juego perfecto

Nueva York.- Michael Pineda lanzaba un strike tras otro y no dejaba de sacar outs. Y el entusiasmo del público iba creciendo durante el juego inaugural de la campaña en el Yankee Stadium.“Uno pensaba que sería otro día especial acá”, comentó el manager de los Yanquis, Joe Girardi.El dominicano retiró en orden a sus primeros 20 enemigos, la mitad por la vía del ponche, con la recta, el slider y el cambio de velocidad.¿Podía lanzar el juego perfecto? ¿Lo lograría?Cometió finalmente una desatención en un slider, que no cayó lo suficiente. Evan Longoria lo conectó para un doblete por la línea de jardín derecho, cuando había dos outs de la séptima entrada.Pineda permitió apenas dos imparables en siete innings y dos tercios ayer, y se marchó en medio de una ovación atronadora. Luego, Nueva York doblegó 8-1 a los Rays de Tampa Bay.“Siempre que los fanáticos se ponen de pie, es un buen momento para mí”, comentó Pineda (1-1).El quisqueyano dominó como el pitcher en el que los Yanquis siempre esperaron que se convirtiera. Ponchó a 11, no regaló bases por bolas y 67 de sus 93 lanzamientos fueron strikes.“Tuvo control de sus lanzamientos y del juego”, destacó Austin Romine, receptor de los Yanquis. “En ningún momento perdió el control”.El derecho de 28 años, obtenido de Seattle después de la temporada de 2011, tuvo un récord de 6-12 y una efectividad de 4.82 el año pasado. Fue el 68vo promedio más alto de carreras limpias admitidas entre 74 lanzadores en condiciones de ser tomados en cuenta para esa estadística en las mayores.Sin embargo, lideró a su club con 207 ponches. Encabezó la Liga Americana, con 10.6 ponches por cada nueve innings.Medias Rojas 1, Tigres 2Detroit.- Justin Verlander y Chris Sale se enfrascaron en un duelo de pitcheo hasta que Nicholas Castellanos impulsó la carrera de la ventaja en la octava entrada en contra de Sale para guiar a los Tigres de Detroit a un triunfo 2-1 sobre los Medias Rojas de Boston.Verlander permitió una carrera sucia, tres imparables y dio dos bases por bolas con cuatro ponches en siete innings de labor. Justin Wilson (1-0) ponchó a uno y dio una base en el octavo episodio y el venezolano Francisco Rodríguez abanicó a dos enemigos y permitió un indiscutible en la novena entrada para su segundo rescate en tres oportunidades.Sale (0-1) ponchó a 10 rivales y admitió dos carreras y cinco hits en 7 episodios y dos tercios.Ian Kinsler disparó jonrón ante Sale en el sexto capítulo.

