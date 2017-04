Errores que pesan

Tres errores y un mal relevo de Logan Bawcom abrieron el camino para que los 51s de Las Vegas le propinaran a los Chihuahuas de El Paso su primera blanqueada de la temporada al vencerlos ayer por pizarra de 2 a 0 en partido matutino jugado ante 8 mil 465 aficionados en el Southwest University Park.Con la derrota, los Chihuahuas dejan su marca en tres ganados y dos perdidos, mientras que los 51s regresan a casa con dos victorias y tres derrotas.En la parte alta del séptimo rollo, sin carreras en la pizarra, Bawcom cedió tres bases por bola de manera consecutiva después de haber controlado a Amed Rosario con rola por la segunda base.Así, Dominic Smith en tercera, Travis Taijeron en segunda y Kevin Plawecki en la inicial llenaron la casa, para que viniera al bat Phillip Evans, que en cuenta de dos bolas y dos strikes pegó una rola por la tercera base que Diego Gorís fildeó bien para pisar esa almohadilla y poner out a Taijeron, pero en su intento por hacer el doble play mandó un mal tiro a la inicial y permitió que Smith le pusiera números al marcador.En el octavo inning los Chihuahuas mandaron a la lomita al brasileño Andre Rienzo que fue recibido por una línea al jardín central del emergente Josh Rodríguez, que se robó la segunda al tiempo que Desmond Jennings era ponchado, y pudo llegar hasta la antesala gracias al mal tiro del catcher Tony Cruz.Con dos outs fue el turno de Amed Rosario, el prospecto número uno de los Mets de Nueva York, que con un sencillo al jardín derecho mandó a Rosario a la registradora para la segunda carrera de los visitantes.Las Vegas decidió mandar a Chasen Bradford a la loma en el cierre del noveno inning con la misión de sacar los tres últimos outs. Parecía que la artillería paseña despertaba cuando Diego Gorís pegó un doble al central, pero el catcher canino ya no se movió de ahí, pues enseguida cayeron tres outs de manera consecutiva.Jamie Romak quedó fuera con rola por la tercera, Dusty Coleman con ponche y José Pirela con elevado por la segunda.Bryan Rodríguez fue el abridor por los Chihuahuas y estuvo en la lomita cinco entradas completas en las que permitió tres imparables, cedió una base y ponchó a una. Lo relevó Bawcom durante dos entradas, en las que a pesar de no recibir hits permitió una carrera, regaló dos bases y ponchó a uno. Rienzo también estuvo un inning, con dos hits recibidos, una carrera, no dio bases y ponchó a uno, y finalmente Phil Maton lanzó el noveno, recibió un imparable, no concedió bases y recetó dos ponches.Por los visitantes abrió el juego Wilfredo Boscan, que tuvo una labor de cinco entradas, toleró dos hits, no dio pasaportes y ponchó a dos. El ganado fue Beck Wheeler, que en dos entradas recibó dos imparables, regaló una base y ponchó a cuatro.Esta noche los Chihuahuas tendrán su primer partido fuera de casa en la temporada, cuando visiten a los Rainiers de Tacoma. El juego, primero de una serie de cuatro, dará inicio a las 8:05 pm en el Cheney Stadium.

