Cómo hemos cambiado…

Ciudad de México.- A un mes de que se dio la huelga arbitral que llevó a la suspensión de la Jornada 10, esta semana será repuesta y las cosas para los 4 grandes lucen un poco distintas a como estaban aquella noche del viernes 10 de marzo.Se disputaron las Fechas 11, 12 y 13 y tres de los cuatro clubes más populares cambiaron visiblemente su estatus.La visita a Tigres era de altísima expectativa para las Chivas, que llegaban líderes tras 9 partidos, con 17 puntos, ante unos felinos que sumaban 11 y estaban en el lugar 12. Pese a que hoy son segundo lugar, los triunfos sobre Veracruz y Puebla, y el empate con Morelia, mantienen al Rebaño en lo más alto.América es de los que más cambiaron, para bien. Antes de recibir a Necaxa en la fecha original, las Águilas languidecían en el lugar 13 con 11 puntos. Hoy están en zona de Liguilla, en la séptima posición con 18 unidades y contaron victorias sobre Pumas y Rayados y un empate ante Tijuana antes de, ahora sí, enfrentarse a Necaxa, que no ha variado su colocación como penúltimo.A Pumas le ha tocado bailar con la más fea. Antes de visitar al Atlas en marzo, era séptimo con 14 unidades, pero 2 derrotas en casa ante América y Toluca y el triunfo en Chiapas lo tienen hoy fuera de zona de Liguilla, con 17 unidades en el noveno lugar.De Cruz Azul hay poco qué destacar. Tras la Fecha 9 ocupaba el lugar 14 con 9 puntos. Hoy es el 16 con 11; perdió con Veracruz y empató con Tigres y Morelia.Se prepara Alan Pulido para los silbidosHace casi tres años Alan Pulido jugó por última vez un partido de Liga en el Estadio Universitario; entonces provocaba pasión y jolgorio con la camiseta de los Tigres.El delantero, quien en 2014 emigró a Europa por su cuenta, sin la aprobación de la directiva y el técnico, volverá esta noche a ese escenario, pero ahora como referente de las Chivas.“Obviamente, me espero lo peor”, comentó Pulido.“Voy con esa mentalidad, tal vez espero abucheos y a lo mejor una que otra gente me podrá aplaudir, pero como quiera voy preparado, aunque ojalá me encuentre con una sorpresa y que sea otro el recibimiento, uno que me gustara, pero bueno, eso ya no depende de uno”.El 26 de abril de 2014, en la Jornada 17 del Clausura, Pulido se despidió de los Tigres con un gol que sirvió para la victoria 2-1 ante Atlas.Ahora el entorno será distinto, sobre todo por las declaraciones que Ricardo Ferretti.

