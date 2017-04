Todo listo

ZGas (10-2) frente a El Retiro (6-6), Servigas (9-3) contra La Tribu (7-5) y Brujos (8-4) versus Piratas (7-5), son las series de playoffs que se disputarán la próxima semana en el torneo regional de beisbol “Francisco Javier ‘El Flaco’ González”, a ganar dos de tres juegos.Los puestos uno al seis en el standing quedaron definidos ayer después de una doble jornada celebrada en el Estadio Carta Blanca.En el partido matutino marcado por la polémica, Z Gas venció en 12 entradas a El Retiro, siete carreras a seis y avanzó a playoffs como número uno en la justa.Un error de Iván Berumen en las paradas cortas a batazo de Juan Manuel Madinabeitia, permitió que Ricardo Flores timbrara la carrera del gane en la parte alta del citado episodio.El Retiro que perdía seis carreras a cero, empató el partido en la octava entrada, pero sufrió su tercera derrota en igual cantidad de partidos, en la segunda etapa del torneo.En la remontada, Roberto Quiroz conectó jonrón impulsor de tres anotaciones y Jaime Mora dio otro cuadrangular que produjo dos carreras.Precisamente en el octavo capítulo se produjo la jugada que ‘levanto polvo’, en un rodado al cuadro de Quiroz que mandó a la registradora la carrera de la diferencia para su equipo.El tiro a la inicial fue malo, Juan Pedro Plascencia tocó en el camino a Quiroz y el ampayer Marco Vera marcó safe.Luego de una revisión al reglamento, la decisión tomada en la jugada de apreciación, fue revocada por Marco Cruz, el hombre de azul en jefe en el juego y la rayita no contó.Luis Carlos Moncayo se acreditó el triunfo en una labor de dos entradas de relevo en las que recetó dos ponches, no permitió carreras ni imparables.El descalabro fue para Pascual Campos, quien subió al montículo en lugar del abridor Alexis Ruiz y en siete entradas, le timbraron una carrera que fue sucia.Por los gaseros, Alfredo Reyes abrió el juego y en cuatro rollos toleró sólo un hit y ya no salió para el quinto.Con el bat, Francisco Aragón y Ricardo Flores dieron de 5-3, al igual que Berumen por El Retiro.En el cierre de la última fecha previa a los playoffs, La Tribu venció nueve a una a Supergas con otra salida de calidad de Servando López, quien sumó su tercer triunfo en el campeonato.López tiró siete episodios, toleró una carrera, esparció cuatro hits y abanicó a cuatro bateadores.Juan Carlos Quiroz lo relevó en la octava y Marcos Abascal cerró el juego.Por Supergas, equipo que fue eliminado al igual que Yaquis, Edgar Nava fue el derrotado con un trabajo de ocho entradas en las que admitió seis rayitas, todas limpias.Jorge Acosta y Francisco Colación subieron a la lomita a tratar de contener el ataque teporaca que fabricó un rallie de cinco anotaciones en el noveno capítulo.A la ofensiva, Manuel Berthaud y Luis Aguirre batearon de 5-2 y Fernando de la Cruz, de 3-2, por La Tribu de Little Caesars.Por Supergas, Jesús Licón dio un par de imparables en tres turnos.

