Aplasta Manchester United 3-0 al Sunderland

Londres, Inglaterra─ El Manchester United (quinto de la Premier) mantiene sus aspiraciones para disputar la Liga de Campeones la próxima temporada tras imponerse este domingo al colista Sunderland por 3-0 en la jornada 32 de la Premier League.Los Red Devils se encuentran en la quinta posición, con 57 puntos, a cuatro del Manchester City del español Pep Guardiola, que venció el sábado al Hull (decimoséptimo clasificado) por 3-1, aunque los pupilos del portugués José Mourinho tienen un partido menos.A la caza de los puestos de Champions también está el Arsenal, sexto, que deberá ganar este lunes al Crystal Palace (decimosexto) si no quiere perder la estela de sus rivales.El sueco Zlatan Ibrahimovic abrió el marcador con un remate desde fuera del área en el minuto 36 de juego. La ventaja se amplió antes de la pausa gracias al tanto del armenio Henrikh Mkhitaryan (minuto 46) mediante un lanzamiento cruzado por la izquierda y Marcus Rashford marcó el tercer gol tras un contraataque a los 89 minutos.El arquero español David de Gea no jugó por "problemas en la cadera", según confirmó Mourinho tras el encuentro, y dejó su puesto al internacional argentino Sergio Romero, que dejó su portería a cero.La lesión del meta español sin embargo no parece grave. "Es bueno para Sergio Romero que juegue antes de Bruselas (Europa League). De Gea estará listo probablemente contra el Chelsea, si está en buenas condiciones", añadió el luso.En el otro encuentro de este domingo el Everton (séptimo de la Liga) acabó con la buena racha del Leicester (undécimo) venciendo a los 'Foxes' por 4-2, gracias a un doblete del belga Romelu Lukaku, que se afianza, con 23 dianas, como máximo anotador de la Premier.Líder sólido, el Chelsea venció el sábado 3-1 al Bournemouth (decimoquinto) con un gol del español Marcos Alonso, mientras que el Tottenham (segundo), a siete puntos, continuó su buena racha con una amplia victoria 4-0 ante el Watford (décimo de la Premier).

comentarios

