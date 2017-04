Lucha Herrera por su primera Liga con Porto

Ciudad de México— Héctor Herrera lucha por conquistar la Primeira Liga con el Porto pese a la incertidumbre sobre si el club lo venderá a final de temporada, orillado por el Fair Play Financiero de la UEFA.Al jugador parece no inquietarle, quizá porque a sus 20 años estuvo a punto de dejar el futbol, alejado de los reflectores en el Tampico Madero de la Segunda División, sin sueldo y con severas carencias económicas mientras su esposa estaba embarazada.El futbolista se aferró a una oportunidad y a mediados de 2011 enfrentó dos veces al Pachuca y capturó la atención del técnico Efraín Flores.Desde entonces, la mentalidad y el dejar la vida en la cancha han sido sus preceptos, como reveló en la charla con la revista The Red Bulletin, que sale hoy a la venta.“Me dejaba la vida en los partidos. Y luego también en los entrenamientos...Sabía que no tenía otra oportunidad, hay que darlo todo. Y la verdad es que hasta ahora no he cambiado. Esa experiencia me ha ayudado mucho a estar donde estoy y no lo olvidaré nunca. Son cosas que ahora gracias a Dios las recuerdo y me río, pero en ese momento no me daban risa”, confesó Héctor.El tricolor es capitán del Porto y su cláusula de rescisión es de 40 millones de euros. El jugador, que hoy triunfa en Europa y cuyo nombre suena en Inglaterra y en Italia, insiste en que en un deporte que se practica con los pies lo crucial es la cabeza.“Todo es siempre importante, pero cuando uno está bien de la cabeza, está bien en todo”.