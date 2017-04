Sorprende Moneys A Maker y sale victorioso

Moneys A Maker, favorito 9-1, realizó un gran esfuerzo al final bajo la monta del jockey Mauro Salcedo para vencer por un cuello a Cadilac Flash en el New Mexican Spring Futurity (RG2), con bolsa de 362 mil 987 dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park. Tempting Star Gazer terminó otro cuello atrás para quedarse con el tercer lugar.Adquirido en 4 mil dólares por su propietario Enrique Barrera en una venta de criados en Nuevo México realizada en Ruidoso, Moneys A Maker cubrió la distancia de 300 yardas en un tiempo de :15.202 segundos, con un índice de velocidad de 91 y un viento a favor de 15 millas por hora.Entrenado por Cynthia González, el hijo de Six Royal, ganador de varios stakes, logró su segunda victoria en tres salidas esta temporada y se llevó los 170 mil 604 dólares que la bolsa otorgó al ganador, con lo cual suma ganancias por 180 mil 542 dólares. Dee Mooring y Jaime Cervantes criaron al caballo capado.Cadilac Flash (14-1), tercera calificada más rápida cerró fuerte bajo la monta del jockey Sergio Becerra Jr., y se llevó los 65 mil 338 dólares que la bolsa dio al segundo lugar. Fred Danley es propietario y entrena a la hija de First Moonflash. Rita Danley crió a la yegua, que ha ganado por ahora 70 mil 678 dólares.En su segunda salida, Tempting Star Gazer se llevó 39 mil 929 dólares que la bolsa otorgó al tercer lugar. Wesley Giles ensilló al caballo capado producto de First Moonflash para los propietarios José Espinosa y Jill Giles. Cipriano Vidada montó al caballo que fue adquirido por 23 mil dólares en una venta anual de criados en Nuevo México que se llevó a cabo en Ruidoso. Mike Abraham crió a Tempting Star Gazer.Flash Moonfire, el más rápido en las pruebas clasificatorias, tuvo un difícil inicio del que nunca se pudo recuperar por completo. Sin embargo, el esfuerzo que hizo el favorito 1-2 le alcanzó para terminar en la cuarta posición, un cuerpo detrás.Completando el orden de llegada estuvieron Two Wines, Jans Cartel, Miles Of Flash, Bigg Daddy, Flashin Angel y Wood Be Kuhl.

