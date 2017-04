Al son del ‘Mariachi’

Chicago— En su primera apertura del 2017, el mexicano Miguel “Mariachi” González se apuntó la victoria, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago por 6-2 ante los Mellizos de Minnesota.González lanzó seis entradas, donde recibió siete hits y dos carreras, regalando par de bases por bolas y ponchando a seis rivales.El único daño que recibió el lanzador mexicano fue un jonrón de dos anotaciones de Jason Castro, esto en la sexta tanda.Avisail García respaldó el pitcheo del mexicano al irse de 4-3 con tres remolcadas, y Geovany Soto volvió a disparar un jonrón, su tercero en cuatro partidos de la temporada.Al venezolano García le faltó el doble para completar el ciclo. Bateó un triple de dos carreras en el segundo ante el abridor dominicano de Minnesota Adalberto Mejía (0-1).García y Soto sacudieron jonrones consecutivos en el sexto.Los Mellizos (4-1) se quedaron con las ganas de su primer arranque con marca de 5-0 desde 1968, al no poder mantener el buen pitcheo que tuvieron en sus primeras cuatro victorias.Rojos 4, Cardenales 10San Luis— Aledmys Díaz despachó dos jonrones, Michael Wacha toleró una carrera en seis innings y los Cardenales de San Luis vencieron 10-4 a los Rojos de Cincinnati, estropeando el retorno de Bronson Arroyo a las Grandes Ligas.Los Cardenales anotaron dos veces en el primer episodio mediante el primer jonrón del cubano Díaz en la campaña, más el bombito para doble por la raya del bosque derecho del receptor Yadier Molina.Medias Rojas 1, Tigres 4Detroit— Jordan Zimmermann lanzó seis buenas entradas, José Iglesias y James McCann conectaron sendos jonrones y los Tigres de Detroit derrotaron por 4-1 a los Medias Rojas de Boston.Zimmermann (1-0) tuvo algunas dificultades al principio, pero sólo admitió una carrera y cuatro hits.Boston tenía ventaja de 1-0 cuando el cubano Iglesias empató la pizarra con un vuelacerca solitario. Otro cuadrangular solitario de McCann en la quinta puso a Detroit en ventaja de 2-1, y los Tigres agregaron un par de carreras en ese episodio.El venezolano Eduardo Rodríguez (0-1) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco innings.Justin Wilson lanzó una novena entrada perfecta por los Tigres para apuntarse su primer rescate de la temporada, y segundo de su carrera. El venezolano Francisco Rodríguez, el taponero titular de Detroit, tuvo descanso luego de sacar cuatro outs el día previo.Yanquis 4, Orioles 5Baltimore— Hyun Soo Kim rompió el empate con un sencillo remolcador ante Dellin Betances en el séptimo inning, luego de una inusual base robada del toletero Mark Trumbo, y los Orioles de Baltimore se mantuvieron como el único equipo invicto en las Mayores al venir de atrás para vencer 5-4 a los Yanquis de Nueva York.Un día después de revertir una desventaja de cuatro carreras, los Orioles le dieron la vuelta a un 4-1 en contra y quedaron con marca de 4-0 en la campaña.“Quedan 158 juegos”, dijo el manager Buck Showalter. “Prefiero ganar los primeros cuatro en vez de perder los últimos cuatro”.Los Orioles perdían 4-3 en el séptimo cuando Chris Davis conectó un doble con un out. Trumbo procedió con un sencillo remolcador y el máximo jonronero de la pasada temporada en las mayores se robó la intermedia ante Betances (0-1). El relevista dominicano fue víctima de 21 robos en igual número de intentos el año pasado.Acto seguido, Kim depositó su hit decisivo.La base robada de Trumbo fue apenas la número 23 de su carrera. También fue el segundo robo del día para Baltimore, que apenas tuvo 19 durante toda la pasada temporada.“Trumbo no es alguien que ve muchas señales de robos, pero nos tenemos esa confianza”, señaló Showalter. “No sé qué fue la más impresionante, el que le dimos la señal de robar segundo o el hit (de Kim) ante un cambio de velocidad''.Azulejos 2, Rays 3St. Petersburg, Florida— El relevista de Toronto Casey Lawrence hizo su debut en Grandes Ligas y acabó transfiriendo la carrera de la victoria con dos outs en el 11mo inning, con lo que los Rays de Tampa Bay doblegaron 3-2 a los Azulejos.Mallex Smith se embasó cinco veces en el partido y anotó con el boleto a Brad Miller que puso fin al juego.Smith abrió el 11mo de Tampa Bay con un doble y avanzó a tercera con un toque de sacrificio. Luego de un par de bases por bolas intencionales, Lawrence (0-1) ponchó a Evan Longoria, pero luego le dio el boleto a Miller.Bravos 4, Piratas 6Pittsburgh— El dominicano Gregory Polanco no tuvo problemas con la bola de nudillos de R.A. Dickey, al que conectó tres de sus cuatro imparables e impulsó una carrera para que los Piratas de Pittsburgh ganaran 6-4 a los Bravos de Atlanta.Josh Harrison y Jordy Mercer también remolcaron cada uno para los Piratas, que han ganado dos partidos consecutivos después de abrir la campaña 0-2.Chad Kuhl (1-0) trabajó cinco entradas ocasionalmente sin control y se alzó con el triunfo. Tony Watson finiquitó una situación en la tenía dos enemigos en base para apuntarse su segundo salvamento en dos días.Dickey (0-1), que regresó a la Liga Nacional después de pasar cuatro campañas en Toronto, remolcó dos carreras pero también concedió cuatro bases por bolas y tuvo escaso apoyo de su defensiva.Cachorros 11, Cerveceros 6Milwaukee— Kris Bryant, el reinante Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, remolcó sus primeras tres carreras de la campaña y los Cachorros de Chicago lograron vencer 11-6 a los Cerveceros de Milwaukee, pese a una mala apertura de Kyle Hendricks.Bryant apenas había conectado un sencillo en 16 turnos al bate este año, pero se fue de 6-3 frente a los Cerveceros. Conectó un doble de dos carreras en el tercer inning y dio un sencillo remolcador en el cuarto.Los campeones de la Serie Mundial descargaron una ofensiva de 17 hits. Un sencillo en el cuadro interior de Hendricks puso arriba a los Cachorros arriba 5-4 en el quinto ante el relevista dominicano Jhan Mariñez (0-2).Hendricks (1-0), líder en las mayores con un promedio de efectividad de 2.13 el año pasado, cumplió su primera apertura de la campaña y toleró cuatro carreras en el primer inning.Nacionales 3, Filis 17Filadelfia— Howie Kendrick conectó un triple de tres anotaciones y Filadelfia fabricó 12 carreras en la primera entrada –la cifra más alta en la historia del equipo– y los Filis apabullaron 17-3 a los Nacionales de Washington.Filadelfia descargó un ataque de nueve imparables y recibió cuatro boletos de Jeremy Guthrie (0-1) y el dominicano Enny Romero en el primer episodio.Los Filis no sacudieron jonrones en ese capítulo, pero lograron tres dobles. El dominicano Maikel Franco, Michael Saunders y Tommy Joseph tuvieron dos impulsadas cada uno y Washington impuso marca en carreras permitidas en una entrada.Kendrick se despachó con tres imparables y cuatro impulsadas en el partido, Saunders con tres indiscutibles y dos remolcadas y Cameron Rupp sacudió un jonrón y empujó tres anotaciones.El abridor de los Filis Aaron Nola (1-0) trabajó seis entradas con control para la victoria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.