Comparte Teo Higuera sus memorias, aquí

Invitado de lujo en la inauguración de la Liga Infantil y Juvenil Juárez, el pitcher zurdo Teodoro Higuera, estelar de los Cerveceros de Milwaukee en la década de los ochenta, regresó ayer a esta ciudad, donde vistió la camisola de los Indios de Juárez en la Liga Mexicana y, de aquí, dio el salto hacia la ‘Gran Carpa’.Entre 1981 y 1983 jugó con la tribu a cargo del extinto manager José ‘Zacatillo’ Guerrero, equipo al que llegó procedente de los Faraones de Nuevo Casas Grandes, en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, y en 1984 militó con los Diablos de El Paso, Texas, entonces sucursal de los Cerveceros.“De aquí sale uno y de aquí sale como profesional y por donde va pasando va dejando recuerdos y bonitos”, declaró.Higuera Valenzuela, quien en 1986 vivió un año inolvidable con la novena cervecera en la que por una década portó el número 49, compartió algunos de sus imborrables recuerdos y memorias tras su paso por los diamantes en los Estados Unidos.“Eso ya, -el año 1986- como decimos los beisbolistas, ya me lo pagaron, ya pasó eso y los recuerdos, pues quedan, pero, ése no es el único, hay varias cosas que las llevo en mi mente y la gente los recuerda”, señaló.Higuera entresacó los logros más relevantes en su carrera en el ‘rey de los deportes’, al cual, consideró una ‘caja de sorpresas’.“El Juego de Estrellas del 86, 20 juegos –ganados-, el Más Valioso. Yo pienso que hay muchas cositas y hacer un equipo de Grandes Ligas no es fácil, también es recordarlo todo el tiempo”, expuso.Ex lanzador originario de Los Mochis, Sinaloa, donde nació el 9 de noviembre de 1958, fue ponchado por Fernando Valenzuela, en un duelo entre mexicanos, en el referido Juego de Estrellas.“Me tocó pararme -en la caja de bateo- porque me ponchó, entonces, es juego, es juego, y lo seguimos todo el tiempo, tú sabes, el beisbol es una caja de sorpresas y seguirlo adelante, con mucho trabajo, mucho entusiasmo y el beisbol va a seguir. Uno va saliendo y el beisbol sigue”, expresó.En ese partido, en el Astrodome de Houston, Texas, Higuera fue uno de los cinco bateadores que el ‘Toro de Etchohuaquila’ abanicó en forma consecutiva e igualó la marca de Carl Hubell.Valenzuela recetó entre la cuarta y quinta entrada chocolates seguidos a Don Mattingly, Cal Ripken, Jesse Barfield, a Lou Whitaker y, a su compatriota Higuera.Respecto a sus planes, Higuera quien visita frecuentemente a su hijo Teodoro Higuera Jr. y a sus nietos en esta frontera, comentó que hay la posibilidad que se integre con los Charros de Jalisco.De ser así, romperá con un retiro de tres años del beisbol, luego que en el 2014 fungió como coach de pitcheo de los Cañeros de Los Mochis.A excepción de este año, integró el staff de coaches de México en las ediciones 2006, 2009 y 2013 del Clásico Mundial de Beisbol.“Esperemos en el siguiente”, expuso.Hoy domingo, lanzará la primera bola en el partido de los Chihuahuas de El Paso, Texas contra los 51’s de Las Vegas, Nevada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.