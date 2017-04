Presagio ‘maligno’ para Pumas

Ciudad de México— A Pumas no se le da recibir al líder de la Liga en CU y menos si es el Toluca.En los 20 años de torneos cortos, los auriazules han sido anfitriones del primer lugar de la Tabla de Posiciones en 14 ocasiones y han perdido la mitad de los juegos, por apenas 4 triunfos y 3 empates.En dos ocasiones el Toluca se plantó en CU como líder del certamen y en ambas se fue con la victoria, en el Apertura 2002 con un contundente 4-1 y en el Apertura 2012 con victoria 2-1.Hoy Pumas recibe a los Diablos Rojos, que llegan en la cima del Clausura 2017 con 22 unidades, 5 más que los universitarios.José Antonio García, defensa de los auriazules, mencionó que las estadísticas son importantes, pero no definitivas.“Las estadísticas sirven, pero están para romperse, cada partido es distinto y los rivales no te juegan igual, tenemos que ser muy inteligentes, es un lindo reto y esperamos sacar los 3 puntos”, comentó.“Si hacemos las cosas como las hicimos de visita, creo que podemos sacar un buen resultado. Toluca es líder, llega con mucha confianza y lo hacen bien, pero lo que más nos debe preocupar es la forma en que nuestro equipo pueda sacar adelante el partido”.García afirmó que Toluca a diferencia de otros rivales que han ido al Estadio Olímpico, practicamente llega en igualdad de circunstancias porque sabe lo que es la altura y enfrentar las condiciones climáticas de jugar a las 12:00 horas.“A ellos no les cuesta tanto como a los demás, es un rival muy parejo, no se cuál sea su talón de Aquiles, pero hay que hacer nuestro juego y salir a imponer condiciones”, detalló.HOY POR TVPumas vs Toluca11:00 a.m. / Televisa (32.1, 2.1)Santos vs Pachuca5:00 p.m. / TV Azteca (1.1) / ESPN 2 / UTDN