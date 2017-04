La cima es suya

México— Con un gol sobre la hora y luego de remontar dos anotaciones el Guadalajara del técnico argentino Matías Almeyda venció 3-2 al Puebla del entrenador paraguayo José Cardozo, anoche en partido de la decimotercera jornada del torneo Clausura-2017 jugado en el estaduo de las Chivas.“La Franja” poblana sorprendió al “Rebaño” en el primer tiempo con goles del argentino Federico González, al minuto 26, y de Edgar Dueñas, al 32.La reacción del Guadalajara se susicitó en el segundo tiempo con anotaciones deAlan Pulido, al 55, el argentino Osvaldo Centurión, al 74 en propia puerta, y Carlos Fierro, al 90+3.Las “Chivas” lograron su séptimo triunfo del torneo y al llegar a 24 puntos quedaron como líderes de la clasificación. El Puebla sufrió su séptima derrota y quedó hundido en el fondo de la tabla al quedarse con 10 unidades.Monterrey 4, Jaguares 1Monterrey, NL— La mejor medicina para la eliminación en semifinales de Copa llegó para Rayados con una goleada 4-1 sobre Chiapas que reafirma sus chances de llegar a la Liguilla.Los Rayados venían de perder contra el América en la Liga y, a media semana, se despidieron de la Copa MX, pero anoche dieron señales de recuperación.A pesar de no contar con su mejor jugador, el delantero Dorlan Pabon, el equipo dirigido por Antonio Mohamed no se complicó para sacar tres puntos vitales.Funes Mori marcó el 1-0 a minuto 34 con un disparo cruzado a pase de Chará.Luego, Cardona hizo el 2-0 en una buena jugada de conjunto en la que participaron Sánchez, Funes Mori y González, quien puso una fina asistencia al colombiano que anotó a los 43’.Sánchez también tuvo su gol y Funes Mori pudo haber marcado un doblete si hubiera aprovechado mejor un par de asistencias de “Ponchito”.Otro disparo de Cardona rebotó en un poste. La goleada pudo ser más escandalosa, aunque en el segundo tiempo entraron dos goles más.Al 70’, Cardona puso el 3-0 con un disparo colocado desde fuera del área.Y casi al final del partido, Aldo De Nigris, quien entró de cambio, marcó el 4-1 al 85’.El gol de Félix Micolta al 76’ puso a los Jaguares en el marcador, pero de poco sirvió.Atlas 4,Querétaro 1Guadalajara, Jalisco— El Atlas jugó el partido más eficaz y lúcido en lo que va del Clausura 2017. Goleó 4-1 al Querétaro en La Corregidora.Con el contundente triunfo, los Rojinegros llegaron al quinto lugar de la clasificación de manera momentánea con 18 puntos y mantienen más vivas que nunca sus esperanzas de calificación a la Liguilla, fase a donde no han accedido en los últimos tres torneos.Matías Alustiza tuvo una tarde muy inspirada, pues anotó un gol y puso una asistencia, y qué decir de los canteranos Martín Barragán -quien marcó su primer doblete en Primera División- y Daniel Álvarez, quien anotó un golazo a balón parado.Apenas al minuto 13, Alustiza le puso un bombón a Barragán, quien solo en el área remató de cabeza para abrir la pizarra. Luego, al 18’, el mismo “Chavo” aprovechó un trazo largo de Gaddi Aguirre y tras una buena jugada individual marcó el segundo.Una de las claves a favor de los Zorros son los centros (antes del juego así habían conseguido el 67 por ciento de sus goles) y por esta vía cayó el tercero de la tarde. El lateral Luis Reyes, quien atraviesa un buen momento, mandó un balón a Barragán, para que éste volviera a marcar con la testa al 54’.Ya en la agonía del partido, llegó una genialidad del “Fideo” , quien anotó de campanita tras ejecutar una falta afuera del área al 88’.La anotación de la honra fue marcada por el ex rojinegro Emmanuel Villa, al minuto 91, luego de aprovechar un descuido de la zaga.León 4, Veraruz 0León, Guanajuato— Veracruz se hunde en la batalla por el no descenso al perder 4-0 ante León para seguir en el fondo de la Tabla de Cocientes.Al 71’, Carlos Guzmán escapó por derecha, llegó a línea de fondo y en su recorrido dio la impresión de que el esférico salió del terreno, sin embargo, el cuerpo arbitral mantuvo la jugada y vino un centro para el remate de Mauro Boselli a las redes.Al 81’ Elías Hernández firmó el segundo al resolver en el área, tras superar la marca de Antonio Briseño.Elías volvió a aparecer, ahora para acudir a un servicio a segundo poste y resolver de derecha, ya en el 91’. Y al 93’ Germán Cano prendió un balón y lo puso en el ángulo de la cabaña jarocha.Necaxa 1, Tigres 1Aguascalientes, Aguascalientes— Aunque ganaban con su primer gol de tiro de esquina en casi un año, los Tigres no pasaron del empate 1-1 de visita al Necaxa y continuaron complicando cada vez más su pase a la Liguilla.Los felinos llegaron a 13 puntos, pero están a 12 unidades de la marca de los 25 puntos que darían la Liguilla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.