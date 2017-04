Parte hoy Flash Moonfire como el favorito

Flash Moonfire, un caballo capado hijo del campeón First Moonflash propiedad de David G. Valdez, es el favorito 3-1 para ganar hoy en las 300 yardas del New Mexican Spring Futurity (RG2), con bosa de 362 mil 965 dólares, en el hipódromo de Sunland Park.El más rápido en las clasificatorias Flash Moonfire, hizo su debut con una clara victoria por dos cuerpos y medio de diferencia en la sexta de nueve pruebas el pasado 17 de marzo. Valdez, un residente de Odessa, Texas, adquirió al caballo por 27 mil dólares en una venta selecta en Ruidoso el año pasado.Flash Moonfire es el primer potro producto de Required Fire, una ganadora de stakes e hija de Walk Thru Fire.Flash Moonfire partirá de la posición número nueve y tendrá en la monta el jockey Manuel Gutiérrez para el entrenador Felipe Flores Jr.First Moonflash también estará representado por Miles Of Flash, un caballo capado entrenado por Fred Danley para los propietarios David y Sandra Barrett y J & M Inc. Miles Of Flas fue rápidamente favorito, 3-2, en la quinta prueba para el New Mexican Spring Futurity.Miles Of Flash es producto de Laila Si, una hija ganadora de Walk Thru Fire y hermana completa de la ganadora de stakes Whatta Knockout, y fue adquirido por 6 mil 500 dólares en una venta selecta de Ruidoso el año pasado. Arrancará desde la posición número 3 y llevará en la monta al jockey Esgar Ramírez, campeón reinante de la AQHA.Otro de los contendientes de esta carrera será Moneys A Maker, de Enrique Barrera, hijo de Sixes Royal y uno de los finalistas con más de una salida previa. Ganador de 9 mil 938 dólares en dos salidas, el caballo capado fue comprado por 4 mil dólares en una venta de criados en Nuevo México el año pasado en Ruidoso Downs.Moneys A Maker saldrá desde la posición número uno con la monta de Mauro Salcedo para la entrenadora Cynthia González.