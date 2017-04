Libra Yadier Molina sanción por extraña jugada

Cargando

Nueva York– Sin importar lo que haya sucedido, ha quedado atrás. Grandes Ligas analizó la extraña jugada en que la pelota se quedó adherida en el peto de Yadier Molina, de los Cardenales de San Luis, y concluyó que no existe una violación a las reglas.El receptor puertorriqueño dijo que no tiene idea de lo que sucedió cuando un lanzamiento del relevista Brett Cecil pegó en la tierra y rebotó a su pechera, donde se quedó adherida, en el partido del jueves ante los Cachorros de Chicago.Varios periodistas le preguntaron después si el peto tenía alguna sustancia pegajosa, y el receptor galardonado con el Guante de Oro respondió que era “una pregunta tonta”.En ocasiones, los receptores untan resina de pino en sus espinilleras a fin de mejorar el agarre.La Regla 3.01 de Grandes Ligas prohíbe que los jugadores decoloren o dañen pelotas intencionalmente con sustancias, y la sanción es la expulsión del juego y una suspensión de 10 partidos.Pero el solo hecho de que un lanzador tenga en su poder papel de lija, una lima o alguna sustancia pegajosa en su uniforme representa una violación a las reglas.Los Cardenales ganaban 4-2 en el séptimo inning cuando Cecil ponchó al emergente Matt Szczur en un lanzamiento que pegó en la tierra. La pelota rebotó y quedó pegada al peto de Molina. Mientras el boricua buscaba desesperado la esférica, Sczur llegó a primera mediante lo que fue marcado como un wild pitch.Los Cachorros convirtieron la buena fortuna en un racimo de cuatro carreras y en una victoria en el Busch Stadium.“Realmente no tengo ninguna explicación al respecto”, dijo Cecil. “Yo no uso ninguna sustancia extraña. Ustedes vieron a Yadi girando y la pelota ni siquiera se despegó”.Cecil agregó que sabía que el video de la jugada se haría viral en las redes sociales.“Lo esperaba por completo debido a que es algo que nunca había visto”, indicó el relevista antes del partido ante Cincinnati en San Luis el viernes. “He jugado béisbol por mucho tiempo y nunca lo había visto, por lo que estoy seguro que ha generado mucho alboroto. Si pudiera explicarlo lo haría, pero no puedo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.