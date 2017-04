Arriesga cetro

Oxon Hill, Maryland— Vasyl Lomachenko podría completar la cartelera del sábado por la noche para el boxeo ucraniano defendiendo su título de peso ligero junior de la OMB contra Jason Sosa, incluso si resultase poco beneficioso para su propia reputación.Lomachenko (7-1) y Sosa (20-1-4) son el evento principal de la noche de boxeo en el MGM National Harbor en los suburbios de Maryland en Washington, el programa de HBO también presenta a dos compañeros de Lomachenko que estuvieron en el equipo olímpico del 2012.Aleksandr Usyk (11-0) defenderá su cinturón de peso crucero de la OMB contra Michael Hunter (12-0), y el boxeador de peso completo ligero, Oleksandr Gvozdyk (12-0) se enfrenta a Yuniezski González (18-2-0) en un combate sin título.“Es muy buena publicidad para nuestro país”, dijeron Lomachenko, por medio de un traductor, y el manager Egil Klimas. “Lo que más nos importa a nosotros, es que los tres ganemos, y todo el mundo sabrá que Ucrania tiene otros tres grandes boxeadores”.El trio fue parte del equipo nacional que ganó cinco medallas en el box en las Olimpiadas de 2012 en Londres, y en donde Lomachenko y Usyk ganaron medallas de oro. Para un país que hace alarde de contar con los hermanos ex campeones de peso completo, Vitali y Wladimir Klitschko, el programa del sábado por la noche aún sigue siendo un evento nunca antes visto en la historia de Ucrania, según dijo Alexander Krassyuk, promotor de Usyk.De tal manera, Lomachenko es considerado uno de los mejores boxeadores de libra por libra en el mundo, y se espera que derrote con facilidad a Sosa.Tras ganar la medalla de oro en las Olimpiadas en el 2008 y en el 2012, Lomachenko impuso un récord al convertirse en campeón mundial de dos divisiones tras haber participado en tan sólo siete peleas. Ahora piensa que los boxeadores de mayor reconocimiento evitan pelear con él.Incluso el equipo de Sosa admite que los promotores de Lomachenko preferirían una revancha con Orlando Salido o un combate de unificación con Jezreel Corrales.“Me siento muy decepcionado, porque yo vine aquí a unificar mis títulos”, dijo Lomachenko, cuya única derrota en el box profesional fue contra Salido por las 126 libras luego que Salido no pudiera alcanzar el peso.“No pude hacerlo en las 126 libras. Por lo que me fui a las 130, y al parecer en las 130 sucedió lo mismo”, según continuó diciendo. “La gente no está peleando, por lo que tendré que seguir adelante”.Lomachenko insiste que la frustración no lo ha distraído de su entrenamiento.

