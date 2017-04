Tijuana, BC— El lavolpismo quedó sólo en verso y teoría.El precursor de la “escuela” de ataque y espectacularidad, Ricardo La Volpe, y uno de sus principales discípulos, Miguel Herrera, abortaron en el Tijuana-América esa esencia de ser manejo de balón y ofensiva que tanto pregonan para un 0-0 de imprecisiones y escasos acercamientos al marco rival.Muy lejos quedó el partido de ser de ida y vuelta como la línea de ambos entrenadores presagiaba. En el campo, los dos equipos se respetaron en extremo y además se encargaron de hacer un juego de escasas ideas, con apatía por parte de sus conductores y sin el romance con el área enemiga que dicen tener en sus equipos el “Piojo” y el “Bigotón”.El cotejo podrá contar si acaso una tercia de aproximaciones a gol, dos del lado americanista y una de Xolos.La primera de las Águilas al minuto 39, en una combinación entre Silvio Romero y Oribe Peralta que terminó con la filtración hacia el “Cepillo”, quien elevó su disparo ante la salida de Gibrán Lajud, pero el esférico se fue encima del travesaño.La segunda, forzada para considerarla como una llegada de peligro, cuando en el complemento el relevo Ricardo Marín conectó un balón que salió muy débil hacia el marco de Lajud, pero el zaguero Damián Pérez evitó que completara el camino rumbo a la red.La de Xolos apenas en el primer minuto del segundo tiempo. Un tiro de Joe Corona que con el pie rechazó Agustín Marchesín a tiro de esquina.En lo demás, excesiva conducción del América, principalmente en el primer tiempo, pero sin el trazo vertical que pudiera poner en real aprieto a los de casa, y enfrente un Tijuana semilento con poca ayuda de sus delanteros al intento de creación de Ignacio Malcorra.Ni los cambios le dieron otra cara al partido. La entrada de Juan Lucero por parte de Xolos a 11 minutos del final dio esperanza al juego, al arrebatar por fin Xolos el balón, pero no fue más allá de centros sin un receptor adecuado y desbordes que no inquietaron a la zaga de las Águilas.América mantuvo al menos su línea de no perder, ya que no cae desde el Clásico ante Chivas y suma ya 5 partidos. Tiene ahora 18 puntos y aspira a mantenerse en zona de Liguilla.Tijuana subió a 19 y confirmó que el no contar con Herrera en el banquillo cubre su actuación con tonos grises.No hubo lavolpismo y los aficionados se fueron con más bostezos que emociones.

