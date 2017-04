De vuelta al triunfo

Sin ser su mejor exhibición, pero los Indios de Juárez volvieron a la senda de la victoria, tras imponerse 120-115 a Vaqueros de Saucillo, en actividad de la jornada 19 de la Liga de Basquetbol Estatal.La escuadra teporaca pudo ponerle fin a una seguidilla de tres descalabros consecutivos y colocó su marca en nueve juegos ganados por 10 perdidos.Ayer, sobre la duela del gimnasio Josué ‘Neri’ Santos, las primeras ofensivas de la tribu fueron marcadas por buenos desplazamientos que terminaron por hacer daño al rival.El primer tiempo fuera que solicitó Saucillo lo hizo al verse con una desventaja de ocho puntos (17-9), cuando no se cumplían los primeros cinco minutos de juego.Sin respuesta de Vaqueros, la escuadra indígena sacó una diferencia considerable en el marcador. La acentuó con disparos efectivos de Arim Solares desde la zona perimetral.Con poco más de cuatro minutos en el reloj, en ese primer periodo, Indios puso 23-9 el tanteador.A buen ritmo, el conjunto aborigen aprovechó las facilidades que le brindó el rival, pero luego se relajó, Saucillo se acordó de jugar y pudo cerrar el marcador a una diferencia de solo cinco unidades; 32 por 27 concluyó el primer cuarto.La intermitencia de Vaqueros ayudó para que la tribu de nueva cuenta recuperará la considerable ventaja de 14 puntos en el segundo periodo, pero el cuadro fronterizo tuvo un lapso de desconcierto que Saucillo no desaprovechó.Con 16 segundos por jugarse en ese segundo cuarto, la quinteta visitante se puso a un solo punto de distancia y con ella se fue al descanso; con alfileres Indios mantuvo el marcador a su favor 56 por 55.De regreso del entretiempo, Vaqueros no tardó en ponerse al frente en el tanteador y a partir de ahí el juego fue de ida y vuelta, con dos cuadros que privilegiaron más el aspecto ofensivo que el defensivo. Empatados en 92 enfrentaron el último periodo.La Quentin Miles fue el mejor hombre a la ofensiva por Indios con 32 puntos en su cuenta personal.El último partido de ronda regular de Indios en casa será el próximo miércoles 12 de abril, a partir de las 19:00 horas ante Pavos de Nuevo Casas Grandes. El cambio de fecha obedece a los días santos del próximo fin de semana.A los Nueceros de Camargo los enfrentará el sábado 15. Con este partido se cierra la temporada regular.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.