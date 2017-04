Elogia Mourinho a ‘Chicharito’

Cargando

Luego de declarar que jamás hubiera vendido a Javier Hernández, hoy José Mourinho lamentó que el Manchester United no tenga a un delantero “killer” como el “Chicharito”, quien marcaría sin dificultad 20 goles por temporada incluso jugando sólo los últimos minutos de cada partido.“Muchos porteros han sido fenomenales en Old Trafford, así que pienso que hay que darles el crédito. Pero también tenemos muchos jugadores que no tienen un verdadero romance con el gol.“Daré un simple ejemplo. En la forma en que jugamos en Old Trafford y en la que hemos dominado a nuestros oponentes, jugando en el área rival, pienso que ‘Chicharito’ habría marcado 20 goles fácilmente”, dijo “The Special One” de cara al duelo de este domingo contra el Sunderland.En la temporada, el sueco Zlatan Ibrahimovic suma 16 goles en la Premier (27 en todas las competiciones) y Mourinho está contento con la cuota. No obstante, el siguiente goleador tiene 10 en total y es Juan Mata, mientras que Paul Pogba le sigue con apenas 7 anotaciones, aunque estos dos últimos no son centro delanteros.“Ellos son buenos jugadores, creativos, ellos pueden crear, pero naturalmente no son el tipo de delantero que es un ‘killer’”.“Incluso entrando (‘Chicharito’) a la cancha los últimos 10 o 20 minutos, él marcaría 20 goles. Es un muchacho al que el balón lo encuentra naturalmente, si hay un rebote, él está ahí, ‘boom’, gol; el portero salva, él está ahí, ‘boom’, gol; la marca está encima, él se anticipa a primer poste, gol”, comentó Mourinho.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.