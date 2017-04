Tienen Cormier y Johnson revancha

Nueva York— Los anuncios promocionales del regreso de la UFC a Nueva York por primera vez en casi 22 años, muestran a Daniel Cormier, campeón semipesado, con el cinturón sobre su hombro en un lado y al retador Anthony Johnson en el otro lado.El segundo enfrentamiento entre Cormier y Johnson fue publicitado como una de las revanchas más esperadas, pero sin muchos rodeos, su pelea ha sido mayormente opacada por la reaparición de Jon Jones, uno de los grandes de todos los tiempos.Jones acaparó los titulares cuando la UFC anunció que el problemático astro podría dar una conferencia de prensa este viernes por primera vez en casi 10 meses.El veto debido al dopaje de Jones expira en el mes de julio, justo días antes de la UFC 213 que se llevará a cabo en Las Vegas, alentando la especulación de que Jones podría enfrentarse al ganador de la pelea por el campeonato entre Cormier y Johnson.Cormier, cuya única derrota en su carrera de 19 peleas en la Artes Marciales Mixtas ocurrió en contra de Jones en el 2015, deseaba que su rival se mantuviera fuera de Búfalo, Nueva York.Cormier le advirtió a Jones que el sábado por la noche en el KeyBank Center no cruce la línea para entrar a la caja.“Es mejor que no entre en la caja después que yo gane”, dijo Cormier.“Él no es bienvenido aquí. Sigue suspendido. Cuando pueda pelear, entonces podría entrar a la caja, pero si se atreve a poner un pie en el octágono, algo malo va a pasar”.Por supuesto que a los encargados de las peleas de la UFC les fascinaría esa publicidad anticipada.Después de venir de un cargado 2016, la UFC está desesperada por tener una gran pelea, aunque el enfrentamiento entre Cormier y Jones podría ser la revancha del año.El posible combate entre Georges St. Pierre y Michael Bisping podría ser la única pelea que podría rivalizar con la segunda pelea entre Cormier y Jones en cuanto a la taquilla.Los dos rostros de la UFC podrían no pelear en este año: la carrera de Ronda Rousey está en el limbo después de dos derrotas seguidas y Conor McGregor parece más obsesionado con amarrar una pelea contra Floyd Mayweather Jr., que por defender su título de peso ligero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.