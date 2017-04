Pide Peláez respeto para Ricardo La Volpe

Ciudad de México— Con Ricardo La Volpe... hasta la Liguilla.El presidente deportivo de las Águilas, Ricardo Peláez, recalcó que hoy en día el director técnico del equipo es El “Bigotón” y todo lo demás que se diga sobre el futuro en el banquillo de las Águilas, como el probable retorno de Miguel Herrera, no será abordado por respeto al entrenador argentino.“No me gusta hablar de ese tema. Tenemos un técnico, merece respeto, se habla cualquier cantidad de cosas y La Volpe está haciendo un gran trabajo. Llegamos a la Final, fuimos al Mundial de Clubes, estamos en zona de Liguilla y vamos a tratar de ser campeones”, afirmó Peláez.“El trabajo, los resultados son los que nos dan el aval. Todos estamos permanentemente en evaluación, vivimos de resultados y la afición espera que el equipo juegue en Liguilla”.América viajó a Tijuana para enfrentar hoy a Xolos, equipo al que dirige Herrera.“Lo importante es cerrar bien, estamos en zona de clasificación, ilusionados con ir a Tijuana a sacar un buen resultado. Tenemos que sumar los puntos y aprovechar el cierre del torneo para lograr la clasificación”.Peláez no quiso opinar sobre el pase del Guadalajara a la Final de Copa.“Nosotros a lo nuestro. Llevamos 5 años maravillosos, llevamos 10 Liguillas consecutivas, ojalá sea la onceava, vamos a conquistar nuestras metas”, comentó Peláez.Informó que fue un éxito la operación en el hombro izquierdo al paraguayo Cecilio Domínguez, quien estará fuera por el resto del torneo.Espera que para el partido del miércoles próximo ante Necaxa ya participe Paul Aguilar, quien aún no viajó a Tijuana con el equipo para el juego ante Xolos.Darwin Quintero, Paolo Goltz y Miguel Samudio tampoco viajaron, pero de la misma forma ya estarían para jugar frente a los Rayos.

