No hay más que ganar

Sin mañana, sin más alternativa que ganar o morir en el intento por calificar a la Liguilla por tercer torneo consecutivo, los Bravos de Ciudad Juárez visitarán hoy, a las 19:30 horas a Venados FC, en Mérida, Yucatán, en un duelo en el que perder o empatar, está prohibido para ellos.Con 22 puntos, en el noveno puesto en la tabla general y fuera de zona de calificación, los Bravos se meterán a la cancha del Estadio Carlos Iturralde a tratar de mantener encendida la vela de la esperanza, en una campaña mediocre más cumplida por el otrora equipo protagonista en el Ascenso MX.En el único antecedente que existe en su visita a la península, los Bravos fueron goleados por los Venados 5-1, en el Clausura 2016.Precedidos por un triunfo sobre Correcaminos UAT por la mínima diferencia y de dos empates contra Zacatepec y Atlante, los Bravos enfrentarán a un cuadro yucateco que pierde desde la fecha nueve en la que fueron goleados cinco a uno por Cafetaleros Tapachula, el 18 de febrero.A partir de ahí, los pupilos de Bruno Marioni suman 10 de los últimos 18 puntos y han recibido sólo seis tantos.En casa, los Venados han ganado nueve de las 14 unidades que tienen con dos triunfos, tres empates y dos derrotas, seis goles a favor y ocho en contra.A su vez, fuera del Estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos suman sólo cinco puntos de los 22 que tienen en el torneo.Raúl Enríquez, delantero del conjunto local, resaltó que del par de juegos (contra Venados y Celaya) que le quedan a la escuadra, éste tendrán que jugarlo a muerte.“No sabemos si vamos a tener otro partido, pero éste hay que afrontarlo a muerte y tratar de entrar al objetivo que todos queremos, que es la Liguilla”, expuso.Enríquez Arámbula señaló que en Bravos siempre comentan que todos los juegos con como finales.“Y muchas veces las palabras quedan en el aire, pero siempre vamos a insistir en buscar ganar. Vamos a buscar una de las dos cartas que nos quedan y el más importante que es éste ante Venados porque queremos ir a ganar y, después, sacar cuentas”, mencionó.Para el futbolista colimense el escenario es muy claro, los Bravos deben ganar, sólo ganar esta noche, no importa si es por uno o por seis goles.“No hay ciencia, tenemos que ir a ganar. De cualquier forma tenemos que hacerlo y bueno tener claro que tenemos que sacar esos tres puntos”, enfatizó.Miguel de Jesús Fuentes, técnico de Bravos, quien fue increpado por algunos aficionados en la localidad de sombra después del juego contra Atlante, afirmó que los jugadores del FC Juárez, deberán ser inteligentes.“Tenemos que salir a hacer un buen partido, ser inteligentes, no desesperarnos. Tenemos que ir por la victoria, pero tenemos que ser muy pacientes”, apuntó.Fuentes Razo adelantó que los Venados no van a regalar espacios y van a tratar de hacerles daño con contragolpes.“Nosotros tendremos que tener esa paciencia y esa capacidad para generar y ser contundentes que es lo que nos ha hecho falta”, declaró.El timonel subrayó que los Bravos tienen que ganar.“Hay que ganar, pero creo que nosotros hemos hecho un trabajo táctico importante porque el equipo tiene bastantes llegadas, ojalá los muchachos tengan el tino y tengamos la fortuna de nuestro lado para que los goles caigan. Esto se gana con goles y las jugadas las generamos, pero nos ha faltado esa contundencia”, afirmó.Saúl Alfredo Silva será el árbitro central del partido, uno de los seis que se jugarán hoy viernes.Enrique Martínez y Lixy Enríquez, los asistentes uno y dos y Quetzalli Alvarado fungirá como cuarto oficial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.