Corre peligro

Ciudad de México— Enfrentar a Tijuana con o sin El “Piojo” en el campo, es igual de peligroso.Pese a que los recuerdos no son gratos, América vuelve con una nueva cara ante Tijuana, que no contará con su técnico, Miguel Herrera, suspendido por cinco partidos, una situación que William Da Silva, mediocampista de las Águilas, ve como una arma de doble filo de cara a su duelo de hoy por la Jornada 13.“Quizá para muchos es ventaja y para otros es desventaja (que no esté el “Piojo”), pero al final él no va a estar en la banca pero va a estar arriba, tiene una mejor visión y se lo va a transmitir a sus jugadores en la primera mitad, pero él ya tiene un equipo muy bien trabajado, no les va a pasar nada por no estar un partido ahí.“Nos pasó con Cruz Azul, no teníamos al profe, (Ricardo) La Volpe, pero lo teníamos arriba y ahí sí vio todo lo que a un entrenador le encanta ver, el parado del equipo rival, nuestro parado, lo que estamos haciendo bien o mal, y en el entretiempo nos dijo cómo iban las cosas y tuvo mucho que ver”, explicó el brasileño a Cancha.William destacó el peligro que representa Tijuana, cuarto de la clasificación, pero al mismo tiempo el sudamericano sabe que a los de Coapa les preocupa más extender su racha cuando sólo faltan seis partidos para que concluya la fase regular.“No nos podemos confiar, es un partido muy complicado en Tijuana, ya nos eliminaron en la Copa, tiene muchísima calidad, tienen jugadores de muchísimo nivel, pero nosotros vamos por los tres puntos, América no entiende de diferencias de cancha.“Hay que seguir haciendo lo mismo, no nos confiamos. Hemos ganado los partidos importantes, pero todavía nos falta mucho para llegar a donde queremos, ubicarnos bien en la tabla, bien ubicados donde queremos, meterse de lleno en la Liguilla y pelear por el campeonato otra vez”, sentenció Da Silva.Ese duelo ante Cruz Azul sin La Volpe, igual lo ganó América desde las alturas, situación que hoy quieren impedir que logre Xolos.SIN CONFIARSE XOLOS ANTE AMÉRICAUn América con ausencias no deja de ser un rival de cuidado para Xolos.El mediocampista del club Tijuana, Ignacio Malcorra, aseveró que no s fía de una merma en las Águilas para el cotejo de esta noche por la gama de jugadores con lesiones y la suspensión de Pablo Aguilar.“América es un club muy grande, de acá de México, tiene muy buenos jugadores, buen plantel. Esto de las lesiones les viene desde hace bastante y aún así están metidos en la zona de Liguilla, así que ojalá podamos sacar el partido adelante”, apuntó Malcorra a Cancha.“América es un equipo que por esos jugadores que tiene juega muy bien, intenta jugar, tenemos que estar atento a los detalles. Xolos tiene la idea que venimos haciendo siempre, tratar de buscar el arco rival con un juego colectivo, que se llegue con mucha gente al área, jugando al futbol, lo que le gusta al equipo”.El volante argentino no cree que del lado de los Xolos perjudique el no tener en la banca a su director técnico, Miguel Herrera, quien está suspendido.“Por ahí está bueno que esté porque uno lo tiene cerca, él está constantemente dando instrucciones, pero ahora le toca estar a Álvaro (Galindo) y a Diego (Ramírez), los ayudantes de campo, ellos también lo hacen muy bien, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, que se refleje el trabajo que hicimos en la semana”, afirmó.Malcorra dijo sentirse halagado por las palabras del entrenador argentino Ricardo Caruso, quien en días pasados lo candidateó para estar en la Albiceleste. Aclaró que no ha tenido contacto por parte de la Asociación de Futbol Argentino para un probable llamado.“Uno tiene que estar tranquilo, seguir trabajando, sería algo muy lindo para mí, pero creo que ahora hay jugadores que lo están haciendo muy bien. Uno tiene que seguir trabajando de la misma manera para que lo puedan llamar”, expuso Malcorra.HOY POR TVTijuana vs América7:45 p.m. / TV Azteca (20.1)