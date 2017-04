Sacrifiqué mi juventud para triunfar; no le tengo miedo a Chávez: Canelo

A sus 26 años de edad, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no se puede quejar de la vida. El próximo 6 de mayo enfrentará a Julio César Chávez Jr., con lo que obtendrá su bolsa más grande en su carrera (se estima en unos 16 millones de dólares), mientras que Chávez Jr. también recibirá la mayor ganancia en su trayectoria como profesional (alrededor de 7 millones de dólares), según lo publicado por el periódico Hoy.De acuerdo a la revista Forbes, Álvarez tiene un valor de alrededor de 21.5 millones dólares en una carrera que inició en 2005, cuando ganó 800 pesos en su primera pelea.Álvarez inició en el profesionalismo a los 15 años, lo que no le permitió vivir una “vida normal” como adolescente. Al hablar de sacrificios, ‘Canelo’ explicó que ha hecho muchos, pero no se arrepiente de ninguno.“He sacrificado mi cuerpo, he sacrificado en mis dietas, he sacrificado mi juventud para ser lo que soy, pero la verdad no me arrepiento”, indicó.“Le doy gracias a Dios que me dio cabeza para decidir a dónde ir. Tener a gente como Chepo [Reynoso], como Eddie [Reynoso] que estuvieron para guiarme”, expresó Álvarez. “He sacrificado muchas cosas en mi vida, pero al final vale la pena. No me gusta hablar, ni conmensurarme y decir que batallé en muchas cosas. Por algo se batalla, si estuviera fácil, todo mundo estaría donde estoy”, agregó en la entrevista concedida al periódico angelino Hoy.Entre esos sacrificios que Álvarez hace en el día a día está el arduo trabajo que hace de cara a la contienda ante Chávez Jr. Su campamento ha puesto un énfasis especial en velocidad.La contienda está pactada en las 164.5 libras. La última pelea de Álvarez fue pactada en 155 libras.“Llevo mi dieta. Obviamente no tengo mucha presión, porque voy a un peso más arriba”, explicó.En el campamento de San Diego están los Reynoso, un doctor y uno que otro boxeador que lo ayuda en los entrenamientos de condición física matutina, además de sus sparrings.Sobre la última fotografía en la que su rival del 6 de mayo luce en óptimas condiciones físicas, Álvarez dijo que no estaba preocupado porque el “lucir marcado del cuerpo no significada nada arriba del ring” y que en su carrera ha enfrentado a rivales más fuertes y grandes que él, pero al final ha salido con la mano en alto.“Me da gusto que [Chávez] tome en serio la pelea, para que no haya excusa ese día y la verdad en lo personal, quiero brindarle una gran pelea a la gente y me da gusto que lo esté tomando en serio. Quiere decir que será una gran pelea”.Al anunciarse la contienda, las casas de apuestas no le daban oportunidad a Chávez con apuestas que daban favorito a Álvarez hasta por un 10-1. Pero poco a poco esas apuestas se han estado reduciendo hasta llegar a un 5-1. Pero eso, tampoco le quita el sueño al ‘Canelo’.“Siempre así pasa en todas las peleas. Siempre he sido amplio favorito pero cuando se acerca la pelea se va reduciendo eso. Es normal, a mí no me preocupa si soy favorito o no. Yo entreno muy fuerte y eso es lo que me da la seguridad”, explicó.No obstante, con el pasar de los días, varias figuras del mundo del boxeo han dicho que en el duelo que se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, se podrían dar una sorpresa. El mismo Richard Schaefer, quien trabajó por varios años con Golden Boy Promotions, la actual promotora de Álvarez, ha dicho que Chávez ganará.Álvarez dijo que el factor de que Chávez Jr. y él sean mexicanos, no los obliga a dar una guerra sin cuartel dentro del cuadrilátero, pero sí augura que será un duelo con muchas emociones, debido a que el público jugará un papel importante.