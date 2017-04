Roles de futbol y beisbol locales

GREGORIO RENTERIACATEGORIA 13/15JORNADA 13Sábado 8 de abril de 20179:30 Orioles vs Angels LJ, Niños Héroes9:30 Brujos Jr. vs Marlins, Dep. Salvárcar9:00 Blue Jays vs Brujos Jr. Cedefam12:00 Angels LJ vs Blue Jays CA, Cedefam12:00 Cardenales vs Orioles, Liga Juárez15:00 Marlins vs Gigantes, Liga JuárezMOSQUEDA PREMIERSábado 8 de abril del 2017JASO 15:00 Eci Planta 5 vs Dep. HernándezJASO 25:00 Franco Horizonte vs Dep. RonquilloJASO 35:00 Atco. Nava vs BrasilJASO 43:30 Inter De Tierra vs Horizonte B5:15 Joyería Elvia vs Leones De SantaJASO 55:00 Vet. Garza vs Dep. LópezDomingo 9 de abril de 2017NIDO 18:00 Alemania Master vs Dep. González10:00 Dep. Sofia vs Alemania Jr.NIDO 28:00 Esperanza vs Argo10:00 Pumas Blas vs Esperanza MarínJASO 18:00 Águilas Ibca vs Copi10:00 Amigos Jiménez vs La Luz12:00 Dep. Flores vs SportingJASO 28:00 20 De Nov. Vs Cuervo10:00 Semapi vs Jose NavaJASO 38:00 Dep. Ordaz vs Retiro Master10:00 Estrellas Master vs Dep. Gómez12:00 Universidad vs Estrellas Jr.JASO 48:00 Beny Haros vs Glorieta10:00 Dep. Moreno vs Rogave12:00 Laguna vs Gaspar TeamJASO 58:00 Vet. Garza vs Heroz10:00 Milán vs Vet. Garza Jr.12:00 Buenavista Jr. Vs Hilario SalazarKEYTRONIC8:00 Unión De Compadres vs BuenavistaCAMPO LUNA8:00 Chavita Urbina vs Técnica 64LA TRIBU8:00 Lobos Hdez. vs Caporal10:00 Coruña vs F. San IsidroVICENTE MUÑOZDomingo 9 de abril del 2017COCA-COLA 18:30 Guerreros Km20 vs Atomos Nexo jr10:10 Arcos vs Almejas11:50 Falcon vs Dep Torres1:40 Fluminence vs BravosCOCA-COLA 28:30 Cementos de Chih.vs Argentina Km2710:10 Avila vs Dep Granjas11:50 Dep ACV2 vs Titanes1:40 Dep Angeles vs Furia AzulCOCA-COLA38:30 New Hipodromo vs Chelsea Blanco***10:10 Dep Mexico vs Papas Chelsea11:50 Dep Wendy vs Chicas Chelsea12:50 Galacticos*** vs Chelsea Blanco***1:50 Dep #23 vs Real del SolarCOCA-COLA 48:30 Fc Bacheo vs Dep Santiago10:10 Che Guevara vs Los Borikuas11:50 Dep Andrade vs Independencia1:40 Dep Furia vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 58:30 Fc Italia vs New Castle United10:10 Dep Aguilas fem vs Guerreras11:30 Barza vs Atl Aeropuerto jr12:40 Bravos de Samalayuca vs Rayos***1:50 Dep Juarez vs Diablos ElozanCOCA-COLA 68:30 Real Vañil vs Hooligans***10:10 Dep Zabala vs Hooligans***11:50 Linea 5-B vs Tigres1:40 Los Primos vs New CastleCOCA-COLA 78:30 Dep James vs Chelsea Rojo9:40 Santos jr vs Miniums Chelsea10:50 Mini Toy vs Abarrotes Liber12:00 Arcos jr vs Avila jr1:30 Galacticos*** vs Rayos***COCA-COLA 88:30 Dep Magallanes vs Chavitos Pizza10:10 Dep Neto vs Real Madrid11:50 Fc Aguilas vs Dep AG1:40 Sky Girls vs Chicas AvilaCOCA-COLA 98:30 Valle Fc vs Dep Safari9:50 Tecos vs Juventus jr11:10 Borussia vs Dep Juventus12:30 Dep Gonzalez vs Chicas Manchester***1:40 Chicas Bermudez vs Chicas Manchester***COCA-COLA 108:30 Alebrijes vs Dorados10:10 Dep Nevarez vs Rojinegros11:50 Dep Ortiz vs Dep Oasis1:40 Dep Moreno vs Chichos Soccer**Nota: Ultimas fechas para todos los equipos de sacar credenciales pendientes y presentarlas en sus partidosRIVERAS DEL BRAVODomingo 9 de abril de 2017GUERRA 19:00 Dpv Sombreretillo vs El Nacional10:40 Atl de Madrid vs Dpv Toluca12:20 Dpv Medina vs Real Plateros2:00 Tigres vs MilanGUERRA 29:00 ,,,,,Dpv Orozco vs Furia Roja11:00 ,,,,,Dpv San Antonio vs Jaguares F C1:00 Dpv Pumas vs Dpv CaluGUERRA 39:00 Guerreros vs Nvo Mundo10:40 ,,,,,Dpv San Felipe vs Dpv Madrid12:20 Dpv Gonzalez vs F C Roma2:00 Dpv Jimenez vs Dpv HeydiGUERRA 49:00 Francia vs Mexiquense11:00 Dpv Olimpicos vs Cobras1:00 Sin Llorar vs GremioNota: Junta todos los primeros sabados de cada mesHora 11:30 no faltes de lo contrario 2 puntos menos sin excusas ni pretextosRIVERAS DEL BRAVOViernes 7 abril de 2017UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:30 Dpv Corona vs Mineras Cancha # 17:10 Alemania vs Zlatan Cancha # 17:50 Revenge vs Stinkers Cancha # 18:30 Delfis vs Jaguares Cancha # 19:10 Bravitas vs Stinkers Cancha # 1Junta este sabado 8 de abril a las 9:00Amequipos de Las Mudas no faltesMUDAS # 18:00 Zlatan vs Gladiadoras Femenil8:40 Dpv Landeros vs F C Madrid Femenil9:20 ,,,,,,,Chelsea F C vs Real Madrid Juvenil Menor10:00 Barcelona vs Manchester Femenil10:40 Los Primos vs Scorpions Juvenil Menor11:20 Mexiquense vs F C Madrid Juvenil Menor12:00 Mexiquense vs Barsa Juvenil Menor12:40 Chivas F C vs F C Roma Juvenil MayorMUDAS # 28:00 Amazonas vs Guanabal Femenil8:40 ,,,,,,,Barsa Jr vs Boca Jr Juvenil Mayor9:20 F C Porto vs Juventus Juvenil Mayor10:00 ,,,,,,Dpv Retiro vs Juventus Juvenil Mayor10:40 Resto del Mundo vs Atl de Madrid Juvenilmenor11:20 Los Primos vs Atl de Madrid Juvenil Menor12:00 Mineras vs Wicanns FemenilMUDAS # 38:00 Union F C vs Arkadash Intermedia8:40 Santos Laguna vs Chivas Fc Intermedia9:20 Valencia vs Dpv Lara Intermedia10:00 Dpv Corona vs Players Femenil10:40 Valencia vs Legos Intermedia11:20 Dpv Corona vs Chelsea Femenil12:00 Galacticos vs Español IntermediaCANCHA # 12:00 Apaches vs Union F C ..Intermedia 02-03-Y-042:40 Cachorros vs Los Angeles ..Intermedia 02-03-Y-043:20 Dpv Valdez vs Aguilitas Semifinal Minis 08-09-Y-104:00 Concordia vs Real Scorpion ..Intermedia 02-03-Y-044:40 Atletic F C vs Streed Wissar ..Intermedia 02-03-Y-045:20 Tigres vs Delfines ..Intermedia 02-03-Y-04CANCHA # 22:00 Los Angeles Jr vs Atl De Madrid Semifinal Minis 08-09-Y-102:40 Real Madrid vs Leones Jr Semifinal .Infantil 05-06-Y-073:20 Pawer vs Mini Galacticos .Infantil 05-06-Y-074:00 Barsa Jr vs Delfines JrSemifinal.Infantil 05-06-Y-074:40 F C Barsa vs River Plate .Infantil 05-06-Y-075:20 F C Nilo vs F C Español ..Intermedia 02-03-Y-04Junta este sabado 8 de abril a la 1.:30 pm para los equipos de la Unidad Deportiva Sabatinos no faltesGUILLERMO GONZALEZJornada 18Sábado 8 de abril de 2017“GUAYU” GALVAN (CODER 1)15:30 Chivas vs Universo Soccer17:30 Promotores vs Panchitos C.JJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)16:45 Tigres vs Dep.Antonio SalazarHIPICO 516:45 Franco Soccer vs CorassaHIPICO 616:45 Carrillo United vs LagunaHIPICO 716:45 Xliebres vs Pericos IntraHIPICO 816:45 Cruz Azul vs Joyeria AriesTOMZA-SILZA16:45 Lear La Cuesta vs TomzaProximo sábado 15 de Abril no hay juegosLiga Profr. Guillermo Gonzalez invita a nuestro torneo de liga 2016-2017….jugadores nacidos en 1978 (39 años) y anteriores. Informes al cel. 275-05-43LUIS CARLOS AGUIRRESábado 8 de abril del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo JC vs Deportivo Echeverria Libre Liga9:30 Bugna Kapewa vs Manchester Libre Liga11:00 Magia Azul vs Real Aldama Libre LigaPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Camino Joven vs Oriente Poniente Libre Liga9:30 Vida y Verdad vs Deportivo Milán Libre Liga11:00 Camef 21 vs Real Madrid Primera Infantil12:30 Deportivo Caballero vs Lear Libre LigaMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Juventus vs Konsty Libre Liga9:30 Niupey vs Konsty Jr. Juvenil Liga11:00 Cristian y Cristal vs Santos Libre LigaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Cuervos vs Axioma Libre Liga9:30 Axioma Hormigas vs Romanos Jr. Primera Infantil Liga11:00 Axioma Jr. vs Rodríguez RM Primera Infantil Liga12:30 Rex Med vs Deportivo Rodríguez LibreGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Avila vs Romanos Juvenil Liga9:30 Deportivo Avila Jr. vs Deportivo Hidalgo Primera Infantil Liga11:00 Real Tazmanicos vs Atlético Rojo Libre Liga12:30 Mini Tazmanicos vs Manchester City Primera Infantil LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 9 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Deportivo Rodríguez vs Whiskas13:15 Puente TV vs Deportivo RodartePEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I13:15 Los Rabanos vs Real NacionaMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Bañil vs Deportivo Morgado9:45 Deportivo Sánchez vs Vikingos11:30 Chaveña vs Argentina13:15 Deportivo Canchola vs Real GaleanaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Valparaiso vs Taller Tilico9:45 Deportivo Chaveña vs Toluca11:30 Deportivo Iguala vs Atlético TNS13:15 Alvic vs Deportivo BallezaGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Deportivo Salas vs Monterrey13:15 Barrios Unidos vs HamburgoCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III9:45 Astros vs Santiago Niltepec11:30 Gagos vs Deportivo MendozaCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III9:45 Deportivo Sánchez Jr. vs Dukes11:30 Galeana vs Pumas13:15 Celtic vs Franco, FCCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III9:45 Arsenal vs Real Cucaracha11:30 FC, Eaton vs MonsterDefault: Deportivo Rodríguez a Deportivo QuiñonesFuria a Atlético RojasJUAN NORIEGA T.Domingo 9 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Deportivo Rodríguez vs Whiskas13:15 Puente TV vs Deportivo RodarteMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Bañil vs Deportivo Morgado9:45 Deportivo Sánchez vs Vikingos11:30 Chaveña vs Argentina13:15 Deportivo Canchola vs Real GaleanaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Valparaiso vs Taller Tilico9:45 Deportivo Chaveña vs Toluca11:30 Deportivo Iguala vs Atlético TNS13:15 Alvic vs Deportivo BallezaROBERTO AZANIDomingo 9 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Exa Tec vs Cuervos, FC9:45 Cementos de Chihuahua vs Pumas Del CarmenPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Vadi vs Roma9:45 Lavandería Azteka vs Deportivo Rodríguez11:30 Club Veteranos vs Info S. L.GUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Santos Colón vs Léon, FC9:45 Electrocomponentes vs AtlasCAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Deportivo La Reyna vs Santos9:45 Deportes Valdez vs Real España11:30 La Juve vs Morocos Body ShopCAMPO NO.2 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 Rodríguez Soccer vs Atlético Rojo9:45 San Lorenzo vs AK Laguna11:30 Juárez Soccer vs ItaliaSINDICATO MUNICIPAL8:00 Sindicato Municipal vs EspañaGUSTAVO LERMASábado 8 de abril del 2017MIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Melchor Ocampo vs Deportivo Villa16:30 Zorros vs Vera SoccerGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I16:30 Inter de Milán vs San AntonioCAMPO NO. 2 UNIDADDEPORTIVA IV16:30 Atlético Español vs Chivas 2318:00 Aguilas Cambrian vs Deportivo Del CarmenSemifinal de Copa servicio completo en caso de empate 5 penalesTorneo Especial en caso de empate 3 penalesSALVADOR CANCHOLASábado 8 de abril del 2017GUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Inter de Milán vs Italia18:00 Exa Tec vs Leones NegrosESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA IV18:00 Olímpico vs JMASVILLAGOMEZ I16:30 Atlético Cisneros vs Chihuahua Soccer18:00 Paisano vs Lear La CuestaCAMPO NO. 1 UNIDADDEPORTIVA IV15:00 Deportivo Micaela González vs Brasil16:30 España vs Arroyo Colorado18:00 Latinos vs LeónCAMPO NO. 2 UNIDADDEPORTIVA IV15:00 Ciro Hernández vs Amigos SoccerMARGARITO MORENOSábado 8 de abril del 2017PEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I15:00 SEPCE Olimpicos vs Liebrres18:00 Atlético Español vs Mr. FutbolESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Santos vs BarcelonaCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III16:30 JC Ventas vs Atlético SantamaríaCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III16:30 Abogados vs Dental NeyINDIOS II16:30 Integra Comunicaciones vs Aguilas IBCAVILLAGOMEZ I15:00 Deportivo Ruvalcaba vs Ramirez OroCENTENARIOSábado 8 de abril del 2017MIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I18:00 Cementos de Chihuahua vs Mr. FutbolPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I16:30 Morgan de México vs Atlético EspañolESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I16:30 Mexicas vs Sánchez SoccerCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 Percherones vs Real Morelia18:00 Ex Seminaristas vs TolucaCAMPO “B” UNIDADDEPORTIVA III15:00 España vs HaconesCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 San Sebastián vs America16:30 Lavandería Azteka vs JC VentasALAS DORADASSábado 8 de abril del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Deportivo Avalos vs Club Med Cir16:30 Liebres vs Mr. Futbol18:00 Old Star´s vs Atlético EspañolVILLAGOMEZ II16:30 Quintana Roofing vs Real Madrid18:00 Silver Truck vs San SebastiánJILOTEPECSábado 8 de abril del 2017JILOTEPEC 114:00 Topitos vsJILOTEPEC 214:00 Los Cebollos vs DescarriadosJILOTEPEC 315:00 Los Compadres vs Diablos RojosJILOTEPEC 414:00 Pichones de Joselyn vs La FamiliaJILOTEPEC 514:00 Dorados vs PanzanerosDomingo 09 de Abril del 2017JILOTEPEC 108:00 vs Topitos15:30 Gigantes vs TorosJILOTEPEC 208:00 Descarriados vs Los Cebollos15:30 Hermanos García vs VenadosJILOTEPEC 308:00 Diablos Rojos vs Los CompadresJILOTEPEC 408:00 La Familia vs Pichones de Joselyn15:30 Oti vs CardenalesJILOTEPEC 508:00 Mineros de Reyes vs Potros del Ranchito12:00 Perros vs Capiros15:30 La Furia vs PiratitasJILOTEPEC 608:00 Diablos del Granjero vs Los Piratas12:00 Warriors vs Hermanos Martínez15:30 Espartanos vs Piratas del SauzalJILOTEPEC 708:00 Rebasar vs Deportivo San Jacinto12:00 Royals vs Naranjeros15:30 Deportivo Amistad vs Rojos de StilJILOTEPEC 808:00 Los Gómez vs Amigos de Castorena12:00 Rays vs Yoguis15:30 Deportivo Ramírez vs Bravos de DomínguezTERRAZAS 108:00 Azucareros de San Cristóbal vs Broncos12:00 Cerveceros vs Naranjeros de Delgado15:30 Toros de León vs Transmisiones JuarezTERRAZAS 208:00 Red Sox Tepsi vs Panzaneros12:00 Cuervos del Sauzal vs Red Sox Tepsi15:30 Nacionales vs Cuervos del SauzalTERRAZAS 308:00 Keytronic vs Transportes Nyahn12:00 Deportivo Palacios vs Amigos de Arturo Aguirre15:30 Morelos vs Diamantes de MorelosTERRAZAS 408:00 Medias Rojas vs Delfines12:00 Gallos del Granjero vs Zapatería SeañezTERRAZAS 508:00 Familia Rentería vs Yaquis de Maese12:00 Gallos de Arellano vs RangersTERRAZAS 608:00 Thunders vs Chihuahuas12:00 Pepe´s vs PemexANTENA 109:30 Sandilleros de Tlahualilo vs Indios del Valle13:00 Pascoleros de Sinaloa vs Laboratorio Dental VillalobosANTENA 209:30 White Sox vs Cachorros de A. Solís13:00 Charros del Sauzal vs San IsidroJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:30 Junta Municipal de Agua vs 51´s13:00 Maquinados de Juarez vs Blue JaysINTERLIGAS SABATINASabado 8 de abril de 2017Cuartos de finalHIPICO FUENTES 611:00 Jesus Army vs Inter el ganador juega vs NovatosHIPICO FUENES 711:00 Novatos vs Celtic13:00 Novatos vs espera ganador del campo 6ICS espera equipo finalistaNota: Obligatorio todos los equipos deben presentar credenciales 2017INTERLIGASDomingo 9 de abril de 2017HIPICO FUENTES 18:00 Alameda vs Cachorros Reforma9:50 La mas Barata # 1 vs Dep. Silvia11:40 Santa Lucia vs Retiro FcHIPICOs FUENTES 29:50 Union Promex vs Dep HernandezHIPICOs FUENTES 49:50 Dep Santhee vs Paris11:40 Werder Bremen VS Chachos JRHIPICOS FUENTES 58:00 Dep Peñarol vs Deportivo X9:50 Dep.Rios vs Dep Dorados11:40 Dep Fronte vs AstrosHIPICOS FUENTES 68:00 Rodeo Dgo vs Dep Hinojo9:50 Dep Chachos vs Dep Chilos11:40 Dep. 23 vs Atco RenteriaHIPICOS FUENTES 78:00 Gallos Fc vs Dep Cundo9:50 Santos Limones vs Real Madrid pato11:40 La Banda vs Dep. EspañaHIPICOS FUENTES 88:00 Revelion vs Chaveña9:50 Atco San Felipe VS Enfermotes11:40 Arsenal vs Atco LópezPendientes: Sporting FC, Manchester City,Pendiente: Dep Espanol, Dep. WainosAviso: delegados de equipos presentarse a junta proximo domingo 09 abril al termino del primer tiempo todos los equipos deben presentar credenciales 2017SIGLO XXIDomingo 9 de abril de 2017TRES CRUCES 108:00 Garcia vs Campitos10:00 Atlas vs Cuates12:00 Salmeron vs Real Madrid14:00 Inter vs RayadosTRES CRUCES 208:00 Broncos vs Quintero10:00 Tigres vs La Consty12:00 Dep Leon vs Marmol14:00 Forasteros vs LagunaSIGLO XXI08:00 Dep Sexta vs Aeromex10:00 Dep Leisa vs Cuervos12:00 Dep Lala vs Dep EgoREFORMADomingo 9 de abril de 2017SANCHEZ AVILA 18:30 San Antonio vs Tigres10:30 Sánchez Soccer vs Zorros Gisen12:15 Chelsea K-4 vs Linda VistaSANCHEZ AVILA 28:30 Catangas vs Inter10:30 Dep. Reza vs Dep. P.C.P.12:15 Dep. Bernal Soccer vs Gallos VerdesMISIONES 28:30 Delfines vs Olimpus10:30 San Pancho vs A.D. SoccerNota: ganan defaul Levante a Dep. Charly y Bernal Soccer a Gran TorinoTodos los equipos deberán entregar las formas completamente llenas para que el domingo 23 jueguen con sus respectivas credenciales por lo que deberán de pagar por adelantado este domingo.VALENTIN SALINASTorneo AperturaJornada 11 (9 de abril de 2017)NOGALES 18:15 Paris Saint Germain vs Dep. Pitta10:15 Delta vs Irapuato12:15 Dep. Pato vs ValedoresNOGALES 28:15 Aguilas de Samuel vs Universidad Cultural10:15 Buscas Fc vs Dep. Vagos12:15 Mardi vs Dep. MexicoNOGALES 88:15 Barza vs Dep. Kenia10:15 Dep. Kako vs Dep. Rubio12:15 Alemania vs River PlatePartido pendiente: Tapatio vs NogalerosEquipo Irapuato ultima semana para jugar sin credenciales o identificacionNota: Todos los equipos tendran que jugar con identificiacion si el equipo contrario o el arbitro los reporta perderan su partido. Arbitraje $230.00OSCAR DE ALBAFecha 22Sabado 8 de abril de 2017NIDO 115:30 Barsa vs Guadalajara17:00 River Plate vs María IsabelNIDO 215:30 Cummins vs Santos17:00 Lindavista vs Ortiz-RojasGRIEGO15:30 D. Miranda vs M. Ocampo17:00 D. Maneda vs M. OcampoAZTECA JUAREZDomingo 9 de abril 2017Cat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA9:00 Multiservicios Diesel Flores vs Redsox1:30 Cardenales de Buena Vista vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Novatos del Km 20 vs Colonia Anahuac1:30 Los Rollos vs VaquerosIMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Los Jalapeños vs Piratas1:30 Rastro Municipal vs Los Diablos del Cmi.IMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Brets vs Astros1:30 White Sox vs BufalosIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Cachorros del Sur vs Redsox De OlivasIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 Sbrt vs Los Diablos1:30 Cachorros de Martinez vs Naranjeros1:30 IMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Los Chagos vs Chihuahuas1:30 Dorados de Villa vs Desponchadora GuarumoConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las Categoria Primera y 2da Fuerza, Inscripciones abiertas, Junta todos los martes a las 7 pm Informacion al 656-6-36-56-22 y 2-42-51-11EL FORTIN DE LA JMASSábado 11 de Abril de 2017JMAS9:30 Bayer vs JMAS11:00 Polly Curp vs Dream Time12:30 Cobras vs Cesar, s2:30 Salter Labs vs Polly CrupDomingo 12 de Abril de 2017JMAS9:00 F C Bravos vs Fortín JMAS10:00 Espartanos vs Moderna11:15 Bayer vs Espartanos12:30 Cesar, s vs Ramon2:00 Dpvo. Evelyn vs Bayer3:15 SARE vs Unión4:20 García vs Los PaisasEL FORTIN9:00 Vikingos vs Las Chonas10:00 Necaxa vs Los Borrachos11:15 Eco 2000 vs LagunaLIGA ESTUDIANTIL DE FUTBOL RAPIDO 2017Jornada pendienteViernes 7 de abril de 201712:00 Condesa IADA vs Chacho independiente ICSA, campo 1, varonil12:00 Hijos de Trosky ICSA vs Deportivo Castiel ICSA, campo 2, varonil12:50 Pelusa Caligari ICB vs Deportivo Rachos jr ICB , campo 1, varonil12:50 Dragon Forse IIT vs Relampamigos ICSA, campo 2, varonil1:40 Club cuervos ICB vs THC FC ICSA, campo 1, varonil1:40 Los Arquis IADA vs Mexas FC, campo 2, varonil2:30 Club cuervos ICB vs Dragon Forse IIT, campo 1, varonil2:30 Galaxy ICB vs Los Arquis IADA, campo 2, varonil3:20 Niupi Rebaded IIT vs Led Olds ICB, campo 1, varonil3:20 Pibes FC IIT vs Leones FC ICSA, campo 2, varonil4:10 Niupi Rebaded IIT vs Real Caguamon IIT, campo 1, varonil5:00 Mexas FC ICB vs Fc Panteras IIT, campo 2, varonilNota: favor de llegar 15 minutos antes del juego, llevar balon #4, es obligatorio llevar espinilleras.ZAPATERASábado 8 de abril del 2017HIPICO FUENTES 103:30 Marinos Fc vs Dep. Bomba05:15 Club Pachecos vs ZorrosHIPICO FUENTES 203:30 Rivereño vs Dep. Puentes05:15 Corasa vs Dep. La CuestaHIPICO FUENTES 303:30 Potros vs Barcelona05:15 Patriotas vs Real MadridHIPICO FUENTES 403:30 Dep. Galeana vs Lobos05:15 Jr Sosa Trucking vs Centro MedicoMILENIO 203:30 Dep. Azul vs Solram Sígala05:15 Cosma vs JaliscoNota: evita alinear a tus jugadores Expulsados.Ya debes presentar credenciales estaremos sellando antes de tu partido, evita perder tu partido x no presentarlas.ZAPATERADomingo 9 de abril del 2017MILENIO 108:30 Dep. Coca Cola vs Barraza Team10:15 Real Zaragoza vs Dep. Manchester12:00 Controles de Temperatura vs Dep. AltamiranoMILENIO 208:30 Pai”s vs Real Independencia10:15 Juventus vs Los Maistros12:00 Colors vs ImperialMILENIO 308:30 Acomuladores Parra vs Avenger10:15 Bullys vs Dep. Lechuga12:00 Torneo FemenilMILENIO 408:30 Fc Franco vs Gran Italia10:15 Porto vs Dep. Valenzuela12:00 Torneo FemenilNota: evita alinear a tus jugadores Expulsados.Ya debes presentar credenciales estaremos sellando antes de tu partido, evita perder tu partido x no presentarlas.CHIVAS MILENIO 7Sábado 8 de Abril del 2017MILENIO04:00 Dep. Kifflom vs Bayer**04:50 Lyons vs Dep. Lued05:40 Tigres vs Bayer **06:30 Real Union vs Urss07:20 Euro Soccer vs River Plate08:10 Dep. La Luz vs Manchester Fc09:00 Lobos vs Chivas AmistosoNota: Bayer** Doble Partido., ya debes presentar credenciales estaremos sellando antes de tu partido, evita perder tu partido x no presentarlas.CHIVAS MILENIO 7Domingo 09 de Abril del 2017MILENIO09:00 Arsenal vs Chivas Milenio09:50 Dep. Olivas vs Galácticos10:50 Argentina vs Franco Canadiense11:50 Granada Fc vs New York Fc12:40 Lobos vs Nuevo ToledoNota: ya debes presentar credenciales estaremos sellando antes de tu partido, evita perder tu partido x no presentarlas.CORONADomingo 9 de abril del 2017CORONA PREMIER # 48:00 Manchester vs Tabares10:00 Patriotas Soccer vs Real Gutiérrez11:40 Amigos de Lupillo vs Leones Negros13:30 Ramos vs MichoacánCORONA PREMIER # 58:00 Los Arcos vs Tusos Semifinal10:00 Rayados vs Inter Salvatierra Semifinal12:00 New York 68 vs Atco Hernández13:50 Morelia Vs TecosCORONA PREMIER # 68:00 Club Juventus vs Aling9:50 Chiapas vs Ac Milan11:40 México 68 vs Los Tucanes13:30 Barrio 35 vs Multiservicios MardyCORONA PREMIER # 78:00 Km 29 vs Remaza Semifinal9:50 Barcelona vs Chiapas11:40 Toros Neza vs Pantano13:30 Reencuentro vs Funeraria San Martin SemifinalConvocatoria: La Liga de Futbol Corona Premier te invita a su Torneo de Liga. Inscripciones Gratis al Cel. 656-3-54-67- 56