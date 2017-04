Larga lista de candidatas para Mineras

Bob Stull, director atlético de UTEP y responsable de la contratacion de entrenadores para los equipos deportivos de la universidad paseña, dijo que por ahora tiene unos 15 candidatos legítimos para ocupar el puesto de coach del basquetbol femenil, que hace una semana dejara vacante Keitha Adams.“Ahora tengo unos 15, que separé de otro grupo, pero eso es solamente un número inicial que habremos de reducir hasta tener tal vez unos tres nada más”, dijo Stull ayer sobre la duela del Don Haskins Center.-¿Buscan a un tipo especial de entrenadora?“Una que gane. Bueno, he contratado a varios entrenadores. El que venga será mi séptimo entrenador de basquetbol y todos los que hemos contratado han calificado a la postemporada. Lo que busco es número uno carácter, trabajo duro, experiencia o potencial. Ver cómo trabajan en equipo, así es que hay diferentes factores, porque fui entrenador durante 30 años y sé muy bien lo que busco”.Agregó que se busca a alguien que tenga el tipo de éxito que tenía Keitha y de reconocimiento, y que lo haga muy bien sin importar en que lugar lo haga, y recordó que Adams era una entrenadora exitosa en junior college cuando le hablaron para venir a UTEP.-¿Qué signficó Keitha, durante 16 años?“Bueno, es interesante porque la mayoría de los entrenadores duran unos siete años, ya sabes, lo hacen muy bien y se van, o no funcionan y también se van. Estar 16 años es increíble, es un periodo increíble”.Stull dijo que venir en este momento a entrenar a las Mineras representa tener un gran puesto de trabajo, pues cuentan con unas instalaciones muy buenas y con un gran apoyo de la afición, por lo cual tendrán candidatos de muy buena calidad.“Lo que pasa cuando se busca entrenadores, especialmente de basquetbol y futbol americano, es que estás contrarreloj. Muchos de ellos tienen agentes, así es que ellos hablan, pero también tenemos que ver quiénes realmente son candidatos y quiénes no lo son y eso es por ahora mi prioridad”.“Y ahora que sabemos que Ewa Laskowska (auxiliar) se va con Keitha, eso nos apura más, y entonces dividiremos en un grupo a aquellos que son candidatos legítimos, y luego haremos algunas llamadas, para seguir la búsqueda y luego el proceso de entrevistas, todo máximo en dos o tres semanas”. (Eduardo Morán)

