Expone Adams sus razones

Keitha Adams, ex entrenadora de basquetbol femenil de UTEP, estuvo ayer por última ocasión sobre la duela del Don Haskins Center, donde dirigió los últimos 16 años a las Mineras, a las que les cambió por completo la cara y las hizo ser un equipo ganador.“No fue una decisión fácil, pero creo que todo esto es una reflexión de lo grata que ha sido la experiencia de UTEP para mí. Y también hay algo de emoción en esta decisión. Estaré en casa donde tengo amigos y familia”, declaró Adams.Agregó que han sido días de muchas emociones y sentimientos.“Ustedes saben, muchas emociones, creo que cada vez que uno hace un cambio siempre trae muchas emociones, pero haber estado aquí por 16 años ha sido una experiencia increíble. Tengo recuerdos y momentos que voy a apreciar siempre, son cosas que no se olvidan y tengo muchos sentimientos.Aparentemente he llorado más que cuando me divorcié y probablemente he llorado como lo hace la gente cuando deja a su primer hijo en la universidad”.Mencionó que la decisión de salir de El Paso la pudo haber tomado desde antes, pero no lo hizo porque para ella este es un lugar maravilloso.“Pero también esta es una oportunidad única para entrenar en una universidad que es una escuela de basquetbol y que está a 36 ó 38 millas de donde crecí. Realmente una oportunidad única. Y creo que también es tiempo de tomar un nuevo reto”.- Que le dijo a las jugadoras de UTEP?“Una de las primeras cosas que les dije fue que se tranquilizaran. Bob Stull sabe lo que está haciendo, va a traer a una gran entrenadora, les dije chicas tienen que relajarse porque él lo ha hecho por mucho tiempo y sabe lo que hace”.“También les dije que esperaba que se mantuvieran unidas y se quedaran aquí. Bob tomará una decisión correcta, él me contrató y funcionó muy bien”.Adams aprovechó para agredecer a la presidenta de UTEP, Diana Natalicio, y al director atlético, Bob Stull, por la oportunidad que le dieron de trabajar con ellos.“La presidenta Natalicio, ha sido muy grato trabajar para ella. Todo empieza con ella. El Paso es muy aforunado por tenerla, ella realmente se preocupa por esta universidad y lo que ha hecho por ella para crecer con la gente aquí en la comunidad. Su visión ha sido muy alta”.“Me encantó trabajar con Bob. Una de las razones por las que me mantuve aquí 16 años fue por la gente con la que trabajé. Trabajé para dos grandes personas arriba de mi y esa es una gran razón por la que continuaba aquí. Así es que muy agradecida y disfruté trabajar para los dos, Diana y Bob, y es por eso que me mantuve tanto tiempo aquí”.-¿Qué significan Wichita y Kansas para usted?“Bueno, es en donde crecí. Creo que hay algunas similitudes. Aquí hay una gran tradición e historia de basquetbol, allá es una escuela de basquetbol. Siempre he estado orgullosa del hecho de que el juego de basquetbol se originó en Kansas con James Naismith, así es que es un estado basquetbolero y hay demasiada historia en ello. Por eso es una gran emoción para mi”.Finalmente dijo que ama a El Paso, a UTEP, y a los aficionados Mineros.