Tiene Billy una Liga en 28 años

Ciudad de México— En el futbol mexicano, títulos son amores... excepto para Guillermo Álvarez Cuevas.A diferencia de clubes cuyos proyectos deportivos se han traducido en campeonatos como son los casos de Pachuca, Santos y Tigres, en Cruz Azul el presidente del equipo asumió en julio de 1988 y a lo largo de casi 29 años solamente suma un título de Liga (Invierno 97), uno de Copa (Clausura 2013) y tres de Concacaf (1996, 1997 y 2014).“Billy” Álvarez es entre los dirigentes con más tiempo en el cargo el que menos campeonatos de Liga ha cosechado.Un contraste es Jesús Martínez, quien se convirtió en presidente de los Tuzos en 1995 y a lo largo de casi 22 años de gestión ha ganado 6 Ligas, 4 títulos de Concacaf (tiene en puerta una nueva Final, ante Tigres), así como la Copa Sudamericana, el único título de un equipo mexicano en una competencia de la Conmebol.Álvaro Dávila llegó a Monarcas en septiembre de 1997 y tres años después festejó el campeonato Liga y una Copa; después de ello, no ha tenido más conquistas, en una gestión de muchos años y escaso brillo deportivo.De hecho, Morelia y Cruz Azul están inmiscuidos en zona de descenso.Jorge Vergara tiene 14 años y medio de su arribo a las Chivas y en dicho lapso ha entregado un campeonato de Liga y otro de Copa, aunque tiene otra Final de Copa en puerta, curiosamente, contra Monarcas.Dos dirigentes que en poco tiempo han estampado su sello en sus clubes son Alejandro Irarragorri con Santos y Alejandro Rodríguez con Tigres.El presidente del club lagunero arribó en octubre de 2006 con la primera misión de salvar al equipo del descenso y hoy el equipo presume tres estrellas más en su escudo, además de ganar un torneo de Copa.El “Inge” Rodríguez no se queda atrás porque en siete años de gestión ya tiene en las vitrinas 3 trofeos de Liga, uno de Copa y un Campeón de Campeones, y está por jugar frente a los Tuzos la Final de la Concacaf que da el boleto al Mundial de Clubes.La mayoría de los dirigentes de los clubes suelen durar poco en sus cargos si no acompañan su gestión con títulos. En Cruz Azul se aferran a una gesta para no sumar tres años sin Liguilla, salir de la zona de descenso y no alargar a 19 años y medio la ausencia de un campeonato de Liga, ya que el último de ellos data de cuando “Billy” Álvarez sumaba 9 años en el poder.

