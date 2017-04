Da Real Madrid cuenta del Leganés por 4-2

Madrid, España─ Dos goles de Álvaro Morata y su participación clave en un tercero que acabó con tanto de Mantovani en propia puerta, ejecutaron el plan de rotaciones de Zinedine Zidane llevado a su máxima esencia, con nueve cambios en el once inicial del Real Madrid ante un Leganés que siempre buscó la gloria.Los "Merengues" se impusieron cuatro goles por dos.La presión por perder momentáneamente el liderato. Sentir la Liga en juego. Nada frenó la revolución de Zidane en Butarque. Era la hora de demostrar que su mensaje es cierto y todos sus jugadores son importantes. De golpe, sin medias tintas, con una fe ciega en su plantilla como para quitar del once de golpe a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale o Toni Kroos. Era un partido para la segunda línea.El ímpetu inicial del Leganés fue respondido con categoría por el Real Madrid. Los "Pepineros" buscaban robar y golpear. Sin construcción de jugadas, centrados en intentar mantener las líneas unidas y no dejar espacios. Aguantó el tiempo que tardó en aparecer en escena Marco Asensio. La falta de minutos no rebaja su brillantez. Enganchó el balón en el centro del campo, metió el turbo con una conducción exquisita y tras irse de los rivales que intentaron echarle el freno, regaló el gol a James.En un espacio de ocho minutos el Real Madrid marcaría tres goles. Hasta Danilo se animó en ataque y su disparo lo repelió el poste antes de un saque de esquina que acabó en cabezazo de Morata en el segundo palo en globo a la red.Sin la "BBC" aprovechó su oportunidad para responder con goles Morata, que firmaba su doblete con un bonito derechazo a pase de Kovacic.El Leganés, con corazón, puso el partido en un puño. La tuvo primero Tito, pero fue Gabriel el que aprovechó una acción de Rico. Fueron dos minutos de locura en una afición que nunca paró de animar. Veía como Lucas Vázquez perdonaba una acción clara cuando picó el balón al ver adelantado a Herrerín y como tras pedir penalti de Danilo, Luciano celebraba su vuelta a la titularidad, aprovechando un balón muerto tras un córner y el despiste de Nacho rompiendo el fuera de juego.La cara de Keylor Navas era un poema. Incapaz de frenar la sangría de goles que recibe. Sin poder hacer nada en ninguno de los dos tantos que sacaban de nuevo del lugar plácido donde se había instalado el Real Madrid. Herrerín salvó con una buena mano a Lucas Vázquez el cuarto y Danilo perdonó un rápido contragolpe, con Morata solo para marcar. Mientras, el portero madridista cerraba el primer acto con su única intervención del partido a un disparo seco pero centrado de Bustinza.El Leganés sintió poder tutear al Real Madrid y pasó a defensa de cuatro en la reanudación. Su valentía tuvo rápido castigo. Otra vez a balón parado, Otra vez Morata de cabeza, esta vez ayudado por Mantovani en la acción de su triplete.Era el punto y final.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.