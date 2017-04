Pide Osorio un Tricolor libre de lesiones

Ciudad de México.- Después de sumar 26 bajas por lesión en partidos oficiales, en la Selección Mexicana sí aplica la popular frase “lo importante es que tengamos salud”.El técnico Juan Carlos Osorio dijo que el Tricolor tendrá altas probabilidades de un buen desempeño en la Copa Confederaciones siempre y cuando los seleccionados del futbol europeo no presenten lesiones.“Si tenemos en buena salud a nuestro grupo de jugadores, a nuestro núcleo de 14 elementos que juegan en el extranjero, vamos a tener grandes posibilidades de mostrar mejor nuestra idea de juego. Pero cada juego trae diferentes retos y desafíos”, dijo el colombiano a la página web de la FIFA.El técnico tiene a las rotaciones como uno de sus preceptos, que a su juicio le ayuda a la competitividad y a mejorar el rendimiento de un jugador, que no puede jugar al mismo nivel con partidos cada tercer día.“Recuerdo las palabras sabias de Sir Alex Ferguson. Cuando trabajé para el Manchester City tuve la oportunidad de acercarme a él y ver de primera mano los entrenamientos del Manchester United, y me dijo: ‘En este nivel lo importante es que todos jueguen. Porque el dinero ya pasa a un segundo plano’”, dijo Osorio en alusión a las rotaciones.Descarta Márquez exponer su saludGuadalajara, Jalisco.- Aceptó que sí sería lindo, pero Rafael Márquez no pondrá en riesgo su salud por llegar a Rusia 2018.El zaguero mexicano reconoció las ganas de asistir a su quinta Copa del Mundo, pero aseguró que primero estará su vida, después de que la semana pasada le realizaron un bloqueo epidural.“Se habla de que hay personas que les puede durar un mes, tres meses, seis meses o hasta incluso toda la vida. Es tratar de seguir disfrutando la vida, esforzarse y ver hasta dónde llegamos”, dijo Márquez.“El Mundial, sinceramente, no es algo que me haga terquear para poder llegar, sí sería algo lindo, algo que quedará para el recuerdo, pero no es algo, la verdad, que tenga que exponerme o que tenga que arriesgar algo, en este caso mi salud para poder conseguirlo”.Después de jugar con el Tri ante Costa Rica, al zaguero le aumentó el dolor en la parte baja de la espalda, por lo que el viernes pasado se fue a Houston, Texas donde le bloquearon la vértebra L5 S1.“Al final, yo creo que no es nada grave, hoy en día también la medicina ha avanzado tanto que lo que yo tengo no me va a retirar del deporte, no me va a dejar paralítico. Ya tenemos muy avanzada la medicina, y que sí nos preocupamos todos un poco, pero al final que nos dimos cuenta de la realidad de exactamente lo que tenía era tomar dos decisiones, tomamos una de ellas, la infiltración para tratar el terminar el torneo y ver hasta cuánto aguanta”, mencionó.Rafa sabe del problema que tiene y de su actualidad, pues tiene 38 años.