Traen buenas cuentas de Olimpiada Regional

Con importantes triunfos para el estado, los atletas chihuahuenses finalizaron su participación en la Olimpiada Regional 2017, que se realizó en Zacatecas.Los ganadores de las categorías sub 16 y sub 18, lograron su pase directo a la Olimpiada Nacional, mientras que en la categoría sub 21, los seleccionados deberán esperar marcas nacionales para saber su futuro en la próxima justa nacional.Ayer, en el tercer y último día de actividades en el Estadio “Francisco Villa” de Zacatecas, la prueba de los 10,000 metros estilo marcha, categoría sub 18, fue dominada por los chihuahuenses.Saúl Mena terminó en primer lugar con un tiempo oficial de 46:53.12 minutos, seguido de Jan Banda con 47:42.03 minutos; en tercer lugar finalizó José Mendoza con un crono de 53:55.43.De nueva cuenta el atleta juarense Kenneth Talavera apareció en lo más alto del podio. Con un tiempo de 1:58.36 minutos, el deportista fronterizo ganó el primer lugar en los 800 metros planos de la categoría sub 18.En los 200 metros planos sub 16, Julio Pacheco fue el vencedor con un crono de 23.63 segundos, seguido por Eduardo Gallegos, que hizo 23.68 segundos.Dentro del heptatlón, de la categoría sub 18, Karen Villa se agenció la primera posición al acumular un total de 3,371 puntos.Un cerrado final fue el que se vivió en los 200 metros planos sub 18, donde el juarense Martín Loera finalizó con marca de 22.60 segundos.El segundo y tercer lugar también fueron para la causa chihuahuense, con la actuación de Elías Zárate y Alejandro Gallegos, quienes se adueñaron del segundo y tercer puesto, respectivamente.CLASIFICADOS A OLIMPIADA NACIONAL 2017Prueba Atleta TiempoLanzamiento de disco Sub 18 Tania Domínguez 38.15m400m con vallas Sub 18 Evelyn Muñoz 1:09.18 minLanzamiento de jabalina Sub 16 Yajaira Acosta 24.60mSalto de altura Sub 18 Priscila Luna 1.60mGanadores que deberán esperar marca para Nacional Juvenil 2017Prueba Atleta TiempoLanzamiento de bala Sub 21 Israel Martínez 13.14m10,000 metros caminata Sub 21 Andrés Olivas 43:52.06 minSalto de altura Sub 21 Deisy Reyes 1.60m800m planos Sub 21 Jorge Montes 1:54.57 minDecatlón Sub 21 Brandon Cano 5582Lanzamiento de disco Sub 21 Leslie Guillén 34.32m400m con vallas Sub 21 Iván Núñez 53.61seg