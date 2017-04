Se consolida Vázquez como artillero

Ubicado en el primer lugar de la tabla de goleo del grupo XIV, el delantero Jorge Alejandro Vázquez, del equipo Soles de Ciudad Juárez, se consolida como franco artillero de la actual temporada de la Tercera División Profesional, con 13 dianas.Quitando las dos jornadas de descanso programadas, el atacante fronterizo solamente no ha anotado en dos partidos de 12 disputados. Señalar que uno de esos dos descansos se debe a la salida del equipo Fut Car de la competición.Después de doblete que hizo y con el que la escuadra soleada se impuso 4-2 a La Tribu, Vázquez se reafirmó como el máximo romperredes del grupo de la zona norte.El pasado sábado, en juego disputado en el Estadio 20 de Noviembre, Jorge Alejandro apareció en el marcador a los minutos 56 y 76, y de esta manera entregarle a Soles los tres puntos, ya que hasta antes de sus anotaciones el empate estaba vigente en dos tantos.Este par de goles ayudó para que el conjunto fronterizo se mantenga en la cima de su sector, con 30 puntos. Registra además 40 tantos a favor por 13 en contra para una holgada diferencia de 27.Hasta el momento son 10 triunfos del equipo soleado por dos descalabros; no sabe lo que es el empate.En 14 fechas transcurridas (tomando en cuenta los dos descansos) Soles ha jugado 12 partidos, en los cuales el delantero se ha hecho presente en el marcador en 10 duelos.“Estoy muy contento, esto se debe al trabajo en equipo que hacemos y a la preparación de nuestros cuerpo técnico”, comentó el delantero.Los únicos partidos en los que no ha aparecido el atacante fueron en la jornada 11 ante Cobras y en la 13, en la derrota ante Constructores 3-0.El dorsal 23 del equipo juarense tuvo su mejor productividad goleadora ante Chinarras, en la jornada 12, donde aportó tres tantos. En ese juego Soles ganó 6-0.En la tabla de goleo individual, a Jorge le sigue de cerca su compañero de equipo Adrián Rodríguez, quien registra nueve anotaciones.En ese top-ten de goleadores del grupo 14 aparecen Pablo Miranda y Edwin Cardona de La Tribu, con 5 y 4 anotaciones, respectivamente.Actualmente Soles marcha en la novena posición de la tabla general, en la que se concentra a todos los equipos de los 14 grupos que conforman la rama de la Tercera División.La escuadra fronteriza descansa la próxima jornada, después viajará a Chihuahua para enfrentar a Dorados Fuerza UACH, en la fecha 16.GOLES DE JORGE VÁZQUEZJornada Rival Cantidad1 Matamoros 12 Cobras 13 Chinarras 14 Constructores 15 La Tribu 17 Dorados 19 Toros 110 Matamoros 112 Chinarras 314 La Tribu 2

