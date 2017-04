El que quiera estar que esté: ‘Chaco’

Ciudad de México.- Quien se quiera rajar, que lo haga ahora.El mediocampista del Cruz Azul, Christian Giménez, dejó en claro que no es momento de tirar la Liga con todo y una nueva eliminación, ahora en la Copa.“El que se quiera bajar del barco que se baje, acá muchos equipos se han levantado en las últimas jornadas y por ahí esto es un indicio de que un golpe fuerte o este cachetazo que nos dieron en Copa nos puede hacer recapacitar y saber de que quedan 18 puntos en juego. Hoy el que quiera estar que esté y el que no, que se baje”, aseveró Giménez.Lamentó que otra vez se falle en una instancia decisiva de una competencia, al caer con Morelia en la semifinal copera.“Estamos enojados porque las cosas no nos salen como queremos. Hicimos todo para ganar y en una jugada te convierten y es lo que te duele, lo que te deja la sensación amarga de decir ‘puta, otra vez’, con perdón de la palabra, otra vez lo mismo”, declaró.El volante enfatizó en que por más oscuro que luzca el panorama no piensa rendirse.“Quedan 18 puntos en juego y vamos a ir por los 18. Se ve el panorama negro, difícil pero no imposible y esa es la mentalidad que vamos a tener. Vamos por los 18 puntos, podemos ir”, dijo.Giménez no cree en cambiar al director técnico para enderezar el rumbo.“Siempre cuando no hay resultado se piensa en cambiar al entrenador, pero cuando uno analiza en frío la situación, el equipo tiene una identidad de juego, está convencido”, sostuvo.“Lo que nos da Paco como entrenador, también creo que es injusto que se le esté pegando mucho a él, es una persona trabajadora y vivimos a diario con él y quiere lo mejor para el equipo y la institución y tenemos que respaldarlo dentro de la cancha y también afuera y decirle que más allá de los resultados negativos estamos a muerte con él”, recalcó Giménez.

