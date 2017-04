Imponen dominio atletas chihuahuenses

Luego de dos días de competencias, bajo el marco de la Olimpiada Regional 2017, que se desarrolla en el Estadio “Francisco Villa” de Zacatecas, la delegación chihuahuense ha lucido su dominio en las pruebas de pista y campo.Atletas chihuahuenses buscan su lugar para la siguiente etapa, a realizarse del 25 al 27 de mayo en Monterrey, Nuevo León.Los juarenses Keneth Talavera y Martín Loera, ambos medallistas nacionales, conquistaron el primer lugar en la prueba de los mil 500 y 100 metros planos, respectivamente, en el primer día de actividades.Con un registro de 4 minutos, con 10 segundos y 76 centésimas, Talavera ganó el primer lugar de su prueba y aseguró su boleto para la Olimpiada Nacional 2017.Loera se impuso en la prueba de los 100 metros planos, categoría Sub 18, con crono de 11.09 segundos.En esta olimpiada, correspondiente a la Región II, participan las delegaciones de Durango, Aguascalientes, Chihuahua y los anfitriones de Zacatecas.El Instituto Chihuahuense del Deporte informó que, de acuerdo al anexo técnico, clasificará el primer lugar de cada región por prueba, categoría y rama (8 atletas), así como los siete mejores tiempos o marcas del conjunto de las ocho regiones por prueba, categoría y rama, hasta completar un total, máximo, de 16 competidores por prueba, categoría y rama.En la categoría sub 21 deberá esperar los resultados de las demás regiones, para determinarse los clasificados.Otra clasificada a la Olimpiada Nacional es Tania Domínguez, quien tuvo una marca de 13.0 metros en lanzamiento de bala.El relevo chihuahuense 4x100 de la categoría sub 18 conquistó el tartán al finalizar en el primer lugar con un tiempo de 42.79 segundos.El equipo estuvo conformando por Elías Zárate, Alejandro Gallegos, Martín Loera y Jesús Macho.El dominio también se ejerció en los 110 metros con vallas de la categoría sub 18 varonil, donde Jesús Macho se ubicó en el primer lugar y logró su clasificación al nacional, con un tiempo de 15.09 segundos; fue seguido por Brandon Martínez con 15.49 y Juan Veloz con 15.83.Clasificados a Olimpiada Nacional 2017Prueba Atleta Tiempo1,500m planos Sub 18 Kenneth Talavera 4:10.76 minutos5,000m caminata Sub 18 Natalia Prieto 31:20.07 minutosLanzamiento de jabalina Sub 18 Karla Márquez 28.40mLanzamiento de disco Sub 18 Daniel Amparán 48.71m100m vallas Sub 16 Carlos Fuentes 14.86 segundosLanzamiento de martillo Sub 16 Sarahí Almodóvar 40.78mLanzamiento de martillo Sub 18 Marce Espinoza 37.71mSalto de altura Sub 16 Jair Portillo 1.70m80m con vallas Sub 16 Sofía López 13.57 segundosSalto de longitud Sub 18 Ana Frayre 5.05mLanzamiento de martillo Sub 16 Javier Arellano 40.98mLanzamiento de martillo Sub 18 Eduardo García 42.53mLanzamiento de disco Sub 16 Julio Santos 49.03mLanzamiento de jabalina Sub 16 Alexis Rodríguez 47.53mSalto con garrocha Sub 18 Pamela Escobar 2.05m