Una más del ‘Loco’ Abreu; suma su playera 25

Montevideo, Uruguay─ Sebastián 'El Loco' Abreu fue presentado por el equipo de Segunda División del futbol uruguayo Central Español, el vigésimo quinto en el que milita el delantero, que continúa a la caza del récord de camisetas defendidas, que está en veintisiete.Para el exjugador de la Celeste, vestir una nueva camiseta en su carrera "nunca fue prioridad", ya que, como explicó, entre sus objetivos se encuentran mantenerse activo y ayudar a los jóvenes."Indudablemente que cada vez que sume un club nuevo, en relación va a venir el tema del récord, pero nunca fue prioridad el decir voy por esto, sino que lo importante es mantenerme y seguir disfrutando del futbol y mantener esa pasión", afirmó.El jugador, que en su lista de 25 equipos cuenta con la camiseta de la Selección, añadió que volver a su país natal significa un "desafío lindo"."El club lo vio como una oportunidad de crecimiento de poder ayudar a los jóvenes y para mí es un desafío lindo poder volver a Uruguay a jugar un torneo diferente y especial, pero que no me quita la responsabilidad de ayudar al club", aseguró.De igual forma, Abreu señaló que la primera sensación al regresar al futbol de su país fue de alegría por lo que el grupo de jugadores jóvenes le transmitió a su llegada, quienes, a su juicio, están con "motivación y entusiasmo".El 'Loco' viene de participar en la liga carioca brasileña con el Bangu y entre sus aspiraciones se encuentra mantenerse activo para superar el récord de alemán Lutz Pfannenstiel, quien defendió la camiseta de 27 clubes."Se acumula un club más, que al día de hoy estaríamos a falta de dos para poderlo igualar, pero bueno, como uno está, esperemos que siga así un tiempito más. Vamos a seguir disfrutando del futbol y va a seguir apareciendo alguna oportunidad nueva para llegar al número 27", sentenció.No obstante, el exjugador de la selección charrúa no dejó pasar la oportunidad para hablar de la actualidad de la selección y destacó que Uruguay todavía "depende de si mismo" para conseguir un boleto a Rusia dos mil dieciocho.

