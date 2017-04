Morelia, Michoacán.- La Máquina le dijo ayer adiós a la Copa MX con una nueva ‘cruzazuleada’.Un gol en los minutos finales que dio forma a un 1-0 a favor de Morelia, que jugó con un equipo alterno, los dejó fuera del torneo que hasta el momento era la válvula de escape en un turbulento Clausura 2017.Ahora es el cuadro purépecha el que festeja el pase a la final, la cual buscará ganar otra vez luego de hacerlo en el Apertura 2013.La frustración y enojo que mostró el entrenador Paco Jémez tras la anotación purépecha (al 85’) refleja bien todo el entorno que vive el gremio celeste, al cual le tocará aguantar una nueva ola de burlas en los siguientes días.La historia fue la misma que en los recientes años, sobre todo en esos partidos donde el equipo puede mostrar entereza y termina por ponerse el pie solo: dominó al rival, tuvo oportunidades de gol, las falló y murió con un tanto en la recta final del encuentro.Así se desarrolló el duelo en el Estadio Morelos, donde desde los primeros minutos los cementeros tomaron el control y pusieron a prueba al arquero rival, Carlos Sosa, quien supo salir avante.Entre las atajadas más importantes del portero local estuvo un cabezazo de Ángel Mena en el primer tiempo, remate que sacó a quemarropa el uruguayo, Sosa es pilar para que su equipo se encuentre en la final de Copa.Sobra mencionar que el guardameta fue el mejor elemento para Monarcas, dado que en la delantera no hubo mucho que presumir, de hecho el gol no fue en una jugada armada, sino en un balón parado.Antes de la desgracia se vio a un Cruz Azul llegar y llegar pero sin concretar, mal que ha perseguido al equipo durante todo el semestre.Ese fue el primer paso rumbo al desastre, el segundo fue una falta cometida por Omar Mendoza a Rodolfo Vilchis en las afueras del área.El tercero y definitivo fue el tiro libre que ejecutó el mismo “Pípila” y que se metió pegado al segundo poste del arco de Jesús Corona, quien reaccionó tarde.En los minutos finales no hubo gran cambio, la historia reciente pesó más a La Máquina y el primer fracaso como tal de la era Jémez llegó.Ahora queda la Liga y su poca probabilidad de avanzar a la fiesta grande, única forma en la que se puede salvar el torneo y quizá el trabajo del entrenador.Va Chivas por cuarta final de Copa en 3 añosGuadalajara, Jalisco. Con aparente etiqueta de víctima ante la calidad del rival, el Guadalajara buscará en Monterrey su cuarto pase a la Final de Copa MX en los últimos tres años.Las Chivas ya fueron finalistas en el Clausura 2015 con José Manuel de la Torre como pastor, luego con Matías Almeyda en el Apertura 2015, torneo en el que lograron la Copa, además del Apertura 2016 que perdieron ante el Querétaro.Por nombres, la etiqueta de favorito la ostentan los Rayados además de que fueron la mejor escuadra de la Fase de Grupos.Quizá por eso Almeyda preparó ayer a una posible formación titular con un cuadro híbrido, entre algunos de los que venían jugando la Copa y otros de los que son titulares en la Liga.El “Pelado” sabe que no es lo mismo jugar ante Venados de Mérida, Correcaminos o Bravos de Ciudad Juárez, que enfrentar al sólido plantel del técnico Antonio Mohamed.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.