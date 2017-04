Derrota Atlético a la Real Sociedad

Madrid, España.- El Atlético llegará en su punto al derbi que tiene ante el Real Madrid el próximo sábado.Los Colchoneros obtuvieron ayer su quinta victoria en fila en la Liga española, la víctima en turno fue la Real Sociedad, a la cual derrotaron 1-0 y, con ello, sacaron de los puestos europeos.El cuadro de Diego Simeone no hizo más que poner en funcionamiento su filosofía, una buena defensa y efectividad al momento de atacar, para doblegar a un rival que va en picada en el campeonato.El plan comenzó a dar resultados tras el minuto 28, instante en el que Filipe Luis logró marcar, luego de una pared con Fernando Torres.Ya con el 1-0 a favor el Atlético no necesitó mucho para agenciarse el triunfo sobre los txuri urdin, entre ellos Carlos Vela que jugó 90 minutos pero poco pudo hacer al frente.“El equipo empezó con mucha actitud, con ganas de ir a por el resultado, pero el gol en contra hizo que se viniera un poco abajo. Después lo intentamos, pero nos faltó más claridad y crear más peligro”, confesó el mexicano.Los Colchoneros son terceros con 61 puntos, en tanto, la Real ya es séptima con 49.No detuvieron Reyes y compañía a AdurizBilbao, España.- Diego Reyes y compañía no lograron detener a Aritz Aduriz, autor de un doblete, y el Espanyol cayó por 2-0 ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, en el partido que abrió la Jornada 30 de la Liga de España.El central mexicano disputó los 90 minutos.Aduriz los vacunó al 17’ y 37’.Los “Periquitos” se mantendrán con 43 puntos en el sitio 9 de la tabla.

