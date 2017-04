En marcha adquisición de franquicia de 2da. División de Bravos

La adquisición vía traspaso de parte de Bravos FC Juárez de la franquicia de Segunda División Premier que entre el Apertura 2012 y Clausura 2016, manejó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y, participó con el mote de Indios, está en marcha.Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del FC Juárez, estuvo ayer por la mañana en las instalaciones de Rectoría, donde sostuvo una reunión con Ricardo Duarte, rector de la UACJ.“Tuve una junta ahorita con el señor rector y los abogados de la universidad, en donde, sí, fue uno de los temas que platicamos”, declaró Navarro Garate.El directivo añadió que también tuvo una conferencia telefónica con la Federación Mexicana de Futbol.“Vamos a proceder a hacer los trámites legales y los trámites necesarios para que sea un traspaso de una franquicia como a la universidad le convenga y, obviamente que el club también vea esa parte para poder tomar un compromiso de echar a andar una Segunda División”, expuso.Indicó que la franquicia es de la UACJ, no tiene adeudos económicos y está debidamente registrada.“La universidad la tiene impecable. Simplemente la metió en stand by, que es una modalidad que permite la federación cuando no estás poniendo en práctica una franquicia y está todo en regla”, afirmó.Dijo que sólo es cuestión que el FC Juárez siga con los procedimientos para que la franquicia pase a nombre del club y pueda trabajarla.Navarro apuntó que el club Bravos iniciará con el proceso de traspaso que le marca la Federación Mexicana de Futbol.“Para poder hacer realmente todo con la transparencia y la factibilidad para poder lograrlo”, sostuvo.Ello, ante la premura del tiempo, pues entre este mes y el próximo, tendrán que tener todo listo para competir en la referida categoría.Con el inicio de las visorías a jugadores locales programada para el 24 del mes en curso, señaló que este equipo le “dará salida” a los jóvenes que integrarán las fuerzas básicas (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) de los Bravos.“Ahora que arrancamos todo el trabajo de las fuerzas básicas, se vuelve necesaria ya la Segunda División, porque, es la salida de todo el trabajo de los jóvenes para que se integren a la Segunda División”, expresó.El objetivo es promover a los jóvenes deportistas de la ciudad, afirmó.“Vamos a darle total prioridad a los juarenses. Vamos a darles oportunidad para que, a través de sus cualidades y de su desempeño, primero formen parte de la Sub 20, Sub 17, Sub 15, para luego, luego, inmediatamente brincar a la Segunda División”, comentó.FRANQUICIA INDIOS UACJ 2DA DIVISION PREMIER•Nació en el Apertura 2012, en la gestión del rector Javier Sánchez Carlos•El costo de la franquicia fue de seis millones de pesos•Indios fue campeón en el Torneo de Copa, en el Clausura 2014, en tanda de penalties sobre los Freseros de Irapuato•Cumplida su participación en el Clausura 2016, la UACJ anunció el 22 de junio del año anterior que no seguiría más con el proyecto•Heriberto Olivares, Joaquín Mendoza, Gustavo Sierra, Jorge Villa y Marcelino Bernal, dirigieron al equipo•Joel Burrola, Aaarón Gómez y Alan Sánchez, hoy jugadores de Bravos, vistieron la playera de la UACJ