Deja Romo hombreras por micrófono

Dallas— Tony Romo dejará las fundas y las hombreras para vestir saco y corbata los domingos de NFL.Y es que el ahora expasador de los Vaqueros, durante 14 temporadas, fue liberado oficialmente por Dallas para convertirse en analista titular de la cadena televisiva CBS.“Fue una decisión muy difícil. Varias veces iba y venía (con ese pensamiento)”, dijo ayer el veterano a ESPN en conferencia telefónica.Tanto Texanos como Broncos eran opciones para que el jugador de 36 años de edad continuara su carrera en los emparrillados, sin embargo, la realidad es otra, pues la oferta de CBS fue tan buena que no pudo dejar pasar.“Realmente no tenía nada que ver con los Texanos y todo que ver con CBS. Sentí que era la decisión correcta. Mi esposa podría decirles sobre las largas noches que tuvimos (analizando mi futuro). Fue agradable tener un poco de claridad.“¿Que si pretendo jugar futbol americano?, Absolutamente no. ¿Que si espero recibir algunas llamadas? Sí, esa es la realidad”, confesó el ahora expasador de Dallas, quien hasta el momento no ha pronunciado la palabra “retiro”.Un ejecutivo de la NFL informó a ESPN, vía mensaje de texto, que Romo está en el plan de todos los equipos de la Liga como una opción de mariscal suplente por si el titular sufre una lesión y que tendrían que pagarle para que vuelva a la actividad.“Nunca puedes decir nunca, pero ahorita no hay una parte de mí que quiera jugar”, aclaro Tony.Jerry Jones, dueño de Vaqueros, afirmó que le desea todo lo mejor a quien fuera casi como un hijo para él.“Tony ha sido un maravilloso representante para la organización de los Vaqueros. Nos deja grandes recuerdos y un legado que lo convierte en uno de los más grandes en la historia de Vaqueros”, señaló en un comunicado.2003>Romo llega a los Vaqueros como agente libre no reclutado en el Draft NFL, procedente de East Illinois.2006>Después de jugar el segundo medio ante Gigantes, en la Semana 7, se convirtió en el QB titular de Dallas2006 >En un duelo de Comodines ante Seattle cometió un error al no sujetar un centro para un intento de gol de campo que eliminó a Dallas.2009>Romo concretó su primera victoria en postemporada como QB titular de la franquicia, tras vencer a Filadelfia.2012>El 2 de diciembre rompe el récord de más pases de TD de Troy Aikman, que era de 165.2014>Temporada en la que supera a Aikman como el mariscal con más yardas lanzadas en la historia de Dallas.2016>Campaña en la que Romo participa en su último juego con los Vaqueros; lanza un TD contra Filadelfia.Números34,183yardas lanzadas con Dallas, la máxima cifra en la historia del equipo248pases de anotación con Vaqueros; nadie presume más que él78-49récord de por vida como QB de Dallas

