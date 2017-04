Obligan a pelear a Santa Cruz y Mares

Ciuad de México— Los mexicanos Leo Santa Cruz y Abner Mares tienen un mes para negociar fecha, hora y sede para subirse al ring.La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) informó ayer en un comunicado que ordenó el combate entre ambos campeones, pues Leo es llamado “Supercampeón” pluma, mientras que Mares aparece como poseedor del cetro mundial.El plan es que unifiquen títulos para tener a un único monarca del orbe.La AMB espera que en 30 días se pongan de acuerdo, de lo contrario la pelea se iría a subasta.Los dos ya se enfrentaron en agosto de 2015, y Leo (33-1-1, 18 KOs) se llevó una apretada decisión mayoritaria sobre Mares (30-2-1, 15 KOs).Esa pelea no tuvo muchos problemas para montarse, pues ambos nacionales son guiados por la misma persona, el promotor, manager y consejero boxístico, Al Haymon.Ahora, Cancha tiene conocimiento que Santa Cruz no quiere una segunda pelea, y podría darse el caso de dejar la corona de la AMB con tal de no medirse de nuevo con el tapatío.Santa Cruz, de 28 años, viene de derrotar en la revancha a Carl Frampton en enero pasado, con lo que recuperó al corona, mientras que Mares, de 31 años, agarró el título en diciembre de 2016.Se enfoca Esmeralda en ‘partir’ a La RocaEsmeralda Moreno no deja nada al aire y pule cada detalle de la táctica, con la que piensa derrotar a Ibeth Zamora el próximo 22 de abril.Ésta será la cuarta ocasión en la que La Joya intercambie golpes con La Roca, siendo segunda la que lleva la delantera con dos triunfos a cambio de una derrota.Sin embargo, Moreno no está dispuesta a caer nuevamente, quiere el cinturón Diamante de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo y para llegar a la final deberá dejar en el camino a Zamora.Es por ello que la ex campeona mundial trabaja los fines de semana en un campamento de altura en el Nevado de Toluca, con la finalidad de llegar en las mejores condiciones al combate.“No quiero dar ninguna clase de ventaja en esta pelea. Sabemos de los defectos y virtudes de Ibeth y no pienso perder. Sé que será una guerra, pero no habrá quién me detenga en este momento, pues quiero ese campeonato Diamante.“La pelea será en la altura y por eso que he trabajado en la altitud del Nevado de Toluca para conseguir el nivel óptimo de condición física para el plan de pelea que tenemos. Con todo respeto para las demás participantes, quiero ese campeonato”, dijo.