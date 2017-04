Cumplida la primera fase de la Universiada Regional en deportes de conjunto la semana anterior, ahora toca el turno a los atletas que compiten en disciplinas individuales, quienes entrarán en acción hoy en Zacatecas, Zacatecas.Por su calificación a la Universiada Nacional ‘UANL 2017’ a desarrollarse del uno al 17 de mayo entrante, 72 deportistas de Indios UACJ y cuatro de Liebres ITCJ, tratarán de librar el último obstáculo en el camino hacia Nuevo León.Halterofilia, ajedrez, voleibol playa, atletismo, karate, judo, taekwondo, tiro con arco y triatlon son los deportes en los cuales, los atletas de UACJ e ITCJ disputarán los últimos boletos al nacional universitario en el evento de la Región II del CONDDE que agrupa a Chihuahua, Zacatecas y Durango.Cosme Rodríguez, entrenador del equipo de atletismo de la UACJ, enfatizó que dado los sobresalientes resultados obtenidos en los eventos previos al regional, en especial, en lanzamientos y velocidad, la tribu llega a punto a Zacatecas.De los poco más de 30 practicantes de pruebas de pista y campo, mencionó que la idea es que ganan sus eventos y califiquen de manera directa o también por marca, donde deberán esperar las clasificaciones en el ranking nacional.“Creo que van a calificar alrededor de entre 18 y 24 atletas”, anticipó.Rodríguez Sánchez destacó que los Indios encabezan los 100 metros planos con Heber Gallegos y un crono de 10.37 segundos, uno de los mejores en el país.En la rama femenil, destacó las amplias posibilidades que la juvenil Rosa Cook tiene de ir a Nuevo León luego que en el UTEP Springtime 2017, el mes anterior, cronometró 24.85 segundos en los 200 lisos y 55.53 en los 400 llanos.A ellos también se suman los lanzadores Noel Aguirre y Uziel Muñoz, ganadores en disco y en bala con 52.80 y 17.62 metros, en la referida justa.Exponente de 400 metros con vallas y 400 metros planos, Alma Jasso, buscará llegar por cuarto año consecutivo a la Universiada Nacional.“Traigo en la mente mejorar mi tiempo. Ahorita tengo que bajar tres segundos, creo que sí, puedo hacerlo. Bajando mi tiempo, me coloco entre las primeras para el nacional”, expresó.Además de la calificación, la atleta de 22 años y 1.65 metros, busca ganar su primera medalla en un nacional universitario, justa en la que su mejor actuación ha sido el sexto sitio en ‘UANL 2015’.“Hasta ahorita no se me han dado las cosas de obtener una medalla en el nacional por cuestiones de lesiones un mes antes que ya no me alcanzó a recuperar”, declaró.Esta vez, se ha mantenido alejada de lastimaduras.“Estoy confiada, ahorita ando fuerte, sin lesiones, creo que puedo hacer algo”, manifestó.Dentro de la delegación indígena, hay monarcas nacionales como Fabián Zavala (atletismo), Laura Montes (heptatlon), Alejandro Aranda y Aram Salas (ambos en taekwondo), así como en tiro con arco, entre otros deportes.ATLETAS PORDISCIPLINAIndios UACJ3 Halterofilia5 Ajedrez3 Voleibol playa35 Atletismo2 Karate8 Judo*12 Taekwondo3 Tiro con arco*1 Triatlón72 Total*De 20 judokas, 12 tienen su lugar asegurado y ocho van por el boleto.En tiro con arco, de siete arqueros, cuatro tienen su pase a ‘UANL 2017’ y tres competirán por éste, en ZacatecasITCJ2 Ajedrez2 Judo*4 Total*De seis artemarcialistas en total, cuatro ya están calificados a Nuevo León

