A la carga en pesas, los Indios de la UACJ, quienes cuentan con dos debuts, sufren una sensible baja y tienen a un competidor de cuarto año en sus filas, competirán con todo y por todo en la Universiada Regional, en Zacatecas.Sin duda, la mayor atracción del equipo se llama Lizbeth Torres, sexto lugar en el mundial juvenil del año anterior, en Malasia, doble medalla de oro y acreedora a una plata en la Olimpiada Nacional 2016.“Me siento contenta, emocionada. Es mi primer año que me voy a presentar en la Universiada, voy a estar por la UACJ, espero y todo salga bien en el primer año”, dijo.Lizbeth es consciente de las amplias expectativas que ha generado gracias a los resultados obtenidos en las referidas competencias y quiere figurar entre las tres mejores en el país.“Tengo ahorita buenos antecedentes que es por lo cual esperan buenos resultados de mí, ya sea por el mundial y por el nacional también que fui oro y espero colocarme en un buen lugar este año”, externó.Medallista de bronce en el 2015 y 2016, en 58 kilogramos, Kenia Torres, hermana de Lizbeth, será la gran ausente en el equipo de halterofilia de la UACJ.“Este año no va a haber Universiada Nacional para mí”, apuntó la atleta.Mientras narra cómo ocurrió su lesión en la espalda, su voz se quiebra y sus ojos se humedecen.“A finales de diciembre tuve una lesión entrenando, pensé que iba a salir más rápido, que era menos grave, pero resultó que era un desgaste muy fuerte en la cresta ilíaca y no me va a permitir ser parte este año del equipo”, indicó.Con la mejor de las vibras, Kenia pronosticó una buena actuación de sus compañeros y aseguró que los tres atletas calificarán a Nuevo León.“Es un equipo pequeño, pero viene trabajando muy fuerte, muy duro. Tenemos un integrante nuevo –David Salcido-, mi hermana –Lizbeth- que este año debuta en la universiada y César que ya viene trabajando de hace dos, tres años, pero pinta para bueno”, señaló.Guerrero derrochó optimismo y confianza y aseguró que en el regional, sus compañeros y él, obtendrán el boleto a ‘UANL 2017’.“Vamos bien, nos hemos estado preparando como siempre, con toda la disposición del mundo y vamos a calificar al nacional que es lo que se busca en esta etapa”, afirmó.César aseguró que llegar hasta el regional, sin eliminatoria estatal, no perjudicará en nada a los halteristas teporacas.“En ese tema no hay problema, esta cosa se trata de entrenar y darle lo más que se pueda. La competencia es en base a los resultados del entrenamiento”, dijo.Con 22 años, Guerrero, el más experimentado del equipo, llega a la justa con tres participaciones previas en regionales universitarios.Tras su paso por el atletismo, David, quien hará su debut en una competencia universitaria en este deporte, confesó que siente un gran nerviosismo previo a su ascenso a la tarima.“La verdad, estoy muy nervioso. Es mi primera competencia en halterofilia y como hubo pase directo desde el estatal, no pude competir y así me siento, muy nervioso, con mucho miedo, pero intentando dar lo mejor posible”, expresó.Salcido, quien dejó el salto con garrocha debido a un problema con el horario que le impedía combinar el deporte con sus estudios de medicina, cuenta con el apoyo de su coach Carlos Iván Flores.“Me pone a entrenar fuerte, como quien dice a mi nivel, que básicamente soy un novato. Ahí me la llevo, intento dar lo mejor posible, aunque llegue muy cansado”, expuso.David comentó que la idea es hacer el 1-2 en Zacatecas junto a Guerrero, en el límite de los 62 kilogramos.UN TRÍODE PODERNombre DivisiónLizbeth Torres 58 kgs.David Salcido 62 kgs.César Guerrero 62 kgs.