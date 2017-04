‘Traslado a Las Vegas es agridulce’

Alameda, California.- El dueño de los Raiders, Mark Davis, dijo que hizo todo lo posible para tratar de mantener a su equipo en Oakland, y afirmó que no puede celebrar el próximo traslado a Las Vegas porque le resulta ‘agridulce’ abandonar a los fanáticos de la ciudad.En una entrevista realizada ayer con la radio insignia del equipo, 95.7 The Game, Davis dijo que Oakland nunca presentó un plan viable para mantener al equipo y eso los obligó a solicitar la reubicación. La NFL aprobó el traslado a Las Vegas la semana pasada y se prevé que los Raiders comiencen a jugar allí en 2020.Davis agregó que pensó que estaba cerca de concretar un acuerdo para un nuevo estadio en el lugar del Coliseo de Oakland en el verano del 2013 y en el 2014, pero que eso se esfumó cuando los Atléticos de Oakland lograron un arriendo de 10 años en ese lugar.Davis puntualizó que habló con los Atléticos sobre la posibilidad de hacer un trato conjunto para dos estadios en el lugar del Coliseo y venderles el 20% de los Raiders, pero ellos no estuvieron interesados.A los Raiders se les negó la posibilidad de mudarse al área de Los Angeles en el 2016 antes de llegar a un acuerdo con Las Vegas.“La única competencia de Oakland eran ellos mismos”, dijo Davis. “Si ellos hubiesen podido lograr un acuerdo que nos hubiera dado el terreno, ya sea rentado o nos lo hubieran dado bajo términos razonables, y nos hubieran dado la infraestructura, y hubiéramos podido encontrar a un promotor que hubiera financiado esa diferencia, hubiéramos podido hacer algo en ese lugar. Porque creo que es un lugar fenomenal”.Davis también dijo que la relación con la región de Oakland se quebrantó cuando la agencia encargada del Coliseo decidió triplicar la renta del equipo luego que el traslado propuesto a Los Angeles fue bloqueado en el invierno pasado.

