Se encarrera Heber Gallegos al éxito

La revancha es un plato que se sirve frío y, en el caso de Heber Gallegos, velocista de Indios UACJ, su regreso a las pistas en el presente año ha sido dulce, muy dulce, luego de un amargo 2016 en el que las lesiones arruinaron su temporada atlética y lo alejaron de las pistas.En febrero anterior, Gallegos Moreno mejoró en dos semanas consecutivas el récord mexicano en los 60 metros bajo techo que él mismo impuso en el 2016 (6.84) y, estableció uno nuevo de 6.78 segundos, en el Don Kirby Invitational, en Albuquerque, Nuevo México.Con la Universiada Regional ‘Zacatecas 2017’ a la vuelta de la esquina, el atleta originario de Ojinaga, Chihuahua, cerró su preparación a fines del mes anterior con 10.37 segundos, en los 100 metros planos, en el UTEP Springtime, en El Paso, Texas.“Los resultados van muy bien, van mejor de lo esperado, prácticamente sí, es la revancha, y estamos con todo, en este año 2017 y poner en alto lo que es el nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, expuso.A partir de mañana miércoles, Heber tratará de conseguir su pase a la Universiada Nacional ‘UANL 2017’, en Zacatecas, Zacatecas, sede del regional universitario.“Prácticamente son los mismos contrincantes, nada más podemos agregarle lo que es Durango y Zacatecas, pero de todos modos no hay que generar una confianza con el nivel competitivo y siempre hacer todo con calma y hacer lo que mejor sabemos hacer”, afirmó.Heber, deportista de 24 años y 1.80 metros tratará de calificar al nacional en 100 y 200 metros planos, al igual que en el relevo 4X100.Aunque aún no corre en el segundo filtro previo al nacional, el estudiante de Entrenamiento Deportivo se ve en Nuevo León, donde desea regresar al podio en las pruebas individuales.Precisamente en Nuevo León, en el 2015, ocupó el cuarto lugar en 100 y 200 metros llanos y contribuyó a la plata indígena en el relevo 4X100.“Los objetivos son estar entre los tres mejores de la final, ya que en ocasiones anteriores no se ha dado, pero este año vamos con todo y ése es el objetivo, estar este año entre los tres primeros lugares”, enfatizó.Sin lugar para excesos de confianza y sin subestimar a sus rivales, Heber viajará hoy a Zacatecas con el firme propósito de superar este filtro y asegurar un lugar en Nuevo León, en un 2017 de Universiada Mundial.

