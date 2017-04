Completan la redención

Glendale, Arizona— Todo está bien, Carolina, ya pueden abrir los ojos.Un partido insoportable de ver resultó ser una bella noche para los Tar Heels, quienes convirtieron una competencia de tiros libres en un campeonato que habían estado esperando todo un año y poder celebrar ese gran momento.Justin Jackson se encargó de anotar el tiro de tres puntos que les dio la victoria con 1:40 minutos restantes de juego el lunes, y North Carolina se puso al frente 71 a 65 sobre Gonzaga, terminando así un año lleno de angustia.Fue, en las palabras de North Carolina, una gira de redención —llena de tiempo extra en la cancha de práctica y en el gimnasio, motivada por una devastadora derrota en el partido por el título del año pasado tras el ponzoñoso disparo de tres puntos de Kris Jenkins a favor de Villanova al momento que sonaba la chicharra.La mayoría de los jugadores de Roy Williams regresaron para otra campaña. Y decir que todo les salió bien en el Final Four no sería del todo verdadero.Los Tar Heels le dieron continuidad a una terrible noche en el enceste en la semifinal con una igual de fría actuación en la final —quedando en 4 de 27 en tiros de tres puntos. Gonzaga, siendo ayudado por ocho puntos consecutivos de parte de Nigel Williams-Goss, se hizo de una ventaja de dos puntos con 1:52 minutos restantes, pero las cosas cambiaron en la próxima posesión del balón.Jackson se apoderó de un impactante pase bajo la canasta de parte de Theo Pinson y lo convirtió en un enceste, luego el tiro libre que resultó de ello para tomar la ventaja de una vez por todas. Momentos después, Williams-Goss se torció un tobillo y no pudo conseguir la altura suficiente en un tiro de salto con el que les habría dado a los Bulldogs la delantera.Isaiah Hicks encestó otro tiro para asegurar una ventaja de tres puntos, luego Kennedy Meeks, quien tuvo una problemática noche cometiendo un sinfín de faltas, bloqueó el tiro de Williams-Goss y Jackson encestó el tiro de gracia en el otro extremo de la cancha, asegurando así el sexto título para los Tar Heels (33-7).Joel Berry II se recuperó de sus lesiones en el tobillo para ponerse al frente de los Tar Heels con 22 puntos en 7 de 19 intentos de tiro. Jackson obtuvo 16 en 6 de 19 tiros y, en general, los Tar Heels encestaron el 35.6 por ciento de sus disparos en el partido, tras haber alcanzado un 36 por ciento en el enceste en la victoria del sábado por la noche sobre Oregon.Sin embargo, sin importar lo que se diga de la victoria de North Carolina, este partido será recordado por estos tres hombres: Michael Stephens, Verne Harris y Mike Eades, los referís, quienes marcaron 27 fauls en la segunda mitad, desestabilizaron por completo el flujo del partido y enviaron a Meeks, a los jugadores de siete pies de Gonzaga, Przemek Karnowski y Zach Collins, junto con otros tantos jugadores, a la banca por faltas.Con 8:02 minutos restantes en el reloj, a Berry le fue marcado un faul por (quizás) haber hecho contacto con Karnowski y haberle arrebatado el balón de las manos. Pero Karnowski no quería perder el balón, por lo que agarró a Berry del cuello y, tras una larga demora, le fue marcado un faul flagrante.Eso resultó en cuatro tiros libres seguidos, empatándose el partido en 52 y desatando los abucheos que se escucharon por todo el estadio de la Universidad de Phoenix.

