Deja mal sabor

Rancho Mirage, California.- Por tercera vez en un año, una infracción técnica decidió un torneo grande de golf, con el agravante de que en esta oportunidad la falta fue detectada un día después, por un televidente, cuando Lexi Thompson parecía tener asegurada la victoria en el ANA Inspiration de Rancho Mirage.El mundo se le vino abajo a Thompson tras completar el 12do hoyo de la ronda final el domingo, cuando los organizadores del torneo le informaron que la habían castigado con cuatro golpes por una infracción cometida el día anterior. Videos demostraron que Thompson no colocó la pelota exactamente en el lugar que había marcado en el 17mo hoyo de la tercera ronda.Nadie pilló la infracción en el momento. Los organizadores se dieron cuenta el domingo, porque un espectador la detectó por televisión y envió un correo electrónico a la organización. Luego de debatir el tema durante dos horas, los organizadores decidieron penalizar a Thompson.“¿Están bromeando?”, respondió Thompson incrédula.El castigo despejó el camino para que Se Yeon Ryu se llevase la victoria tras apuntarse un birdie en el primer hoyo de desempate. Thompson quedó segunda.El episodio dejó un mal sabor y los aficionados ovacionaron a Thompson durante la recta final del torneo. El propio Tiger Woods expresó su malestar con lo sucedido.“Los televidentes no deberían hacer de jueces”, expresó en un tuit. “Vamos (at)Lexi. Gana esto de todos modos”, agregó, cuando todavía no había terminado la competencia.La propia directora de reglas del torneo Sue Witters admitió que era una situación incómoda.“¿Pero, qué puedo hacer?”, se excusó. “Si permites que se violen las normas, también nos cuestionarán. Es duro, esto me descompone, para ser sincera. Pero no podría irme a la cama esta noche sabiendo que dejé que se violasen las reglas”.El tema de los reglamentos parece estar de moda.El año pasado, en el Abierto de Estados Unidos en Oakmont, Dustin Johnson ganó a pesar de jugar los últimos siete hoyos sin saber cuál era su anotación. La pelota se le había movido levemente cuando se preparaba para hacer un putt en el quinto hoyo. Sabía que lo castigarían, pero no sabía con cuántos hoyos. Finalmente le dieron solo uno y pudo ganar.Pocas semanas después, en el Abierto femenino, a Anna Nordqvist le aplicaron un castigo de dos golpes por tocar accidentalmente la arena con su palo en un bunker, falta que fue pillada por una cámara. Brittani Lang ganó el torneo... por dos golpes.Las autoridades del deporte propusieron simplificar las reglas y dejar sin efecto los castigos por faltas leves involuntarias. Pero esos cambios todavía no han entrado en vigor y Thompson se quedó sin título por una infracción que pudo tranquilamente haber sido ignorada.

